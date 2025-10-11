快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

賴清德總統昨國慶演說未提及兩岸互不隸屬，政大外交系教授黃奎博分析，這次演說幾乎沒提政治定位，應是受到美國一些壓力，畢竟美中正在協商關稅、川習會。文化大學政治系教授鄭子真認為，國慶演說不打抗中保台的策略，推測是因近來內政紛擾、賴清德總統支持率降低。

黃奎博觀察，賴清德總統今年國慶演說有二個不確定性，一是演說強調中共對台安全威脅，而台灣需要透過軍事力量嚇阻中共攻擊，但通篇沒看到試圖用政治方式緩解兩岸緊張，只看得出賴總統鐵了心要用武力嚇阻，但是否經過評估？社會韌性做到何種地步？才足以減少中共對台使用武力，都是不清楚的。

黃奎博說，另一個不確定性是國防預算要投入很多經費，今年台灣國防預算六四七○億，約占ＧＤＰ約二點四五％，賴總統說二○三○年要達ＧＤＰ的五％，相當於一點三兆的預算，恐排擠其他政策經費。

黃奎博觀察，賴總統今年未提互不隸屬，但仍將對岸稱為中國，講自己仍用台灣，雖然隱晦但仍保留賴總統史觀，加上這次幾乎沒提政治定位，黃認為「是受美國一些壓力」，畢竟美中正在協商關稅，兩邊領導者有望會面，可能因此向台灣表達關切。

鄭子真則指出，今年國慶重點有三，第一強調民主重要性，但減少中國干擾因素，不打抗中保台的策略，推測是因近來內政紛擾、賴清德總統支持率降低；其二是美國最近對台態度搖擺，因此演說必須強調與其他國際合作重要性，尤其在AI、創新產業、護國神山等經濟重要性。

鄭子真說，最後針對中國因素提出國防預算增加，並強化防衛強韌的概念，呼籲未來國會議案審查在野黨能夠基於民意不要阻撓；簡言之這次國慶演說，看似鋪陳中國和國際因素干擾，但事實上是基於內政上考量而作的演講內容。

國慶 賴清德 黃奎博

延伸閱讀

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

陸學者評賴「策略性淡化」兩岸 但不改台獨立場

賴清德喊造「台灣之盾」 陸學者：難抵飽和式攻擊

賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

相關新聞

影／煙比火多！南投國慶焰火煙霧瀰漫成「星雲秀」 國道駕駛開霧燈

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過27萬人湧入觀賞，場面盛大，不過空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場...

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過20萬名民眾湧入現場，賴清德總統、立法院長韓國瑜與南投縣長許淑...

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

賴清德總統昨發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「...

學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

賴清德總統昨國慶演說未提及兩岸互不隸屬，政大外交系教授黃奎博分析，這次演說幾乎沒提政治定位，應是受到美國一些壓力，畢竟美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。