學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

賴清德總統昨國慶演說未提及兩岸互不隸屬，政大外交系教授黃奎博分析，這次演說幾乎沒提政治定位，應是受到美國一些壓力，畢竟美中正在協商關稅、川習會。文化大學政治系教授鄭子真認為，國慶演說不打抗中保台的策略，推測是因近來內政紛擾、賴清德總統支持率降低。

黃奎博觀察，賴清德總統今年國慶演說有二個不確定性，一是演說強調中共對台安全威脅，而台灣需要透過軍事力量嚇阻中共攻擊，但通篇沒看到試圖用政治方式緩解兩岸緊張，只看得出賴總統鐵了心要用武力嚇阻，但是否經過評估？社會韌性做到何種地步？才足以減少中共對台使用武力，都是不清楚的。

黃奎博說，另一個不確定性是國防預算要投入很多經費，今年台灣國防預算六四七○億，約占ＧＤＰ約二點四五％，賴總統說二○三○年要達ＧＤＰ的五％，相當於一點三兆的預算，恐排擠其他政策經費。

黃奎博觀察，賴總統今年未提互不隸屬，但仍將對岸稱為中國，講自己仍用台灣，雖然隱晦但仍保留賴總統史觀，加上這次幾乎沒提政治定位，黃認為「是受美國一些壓力」，畢竟美中正在協商關稅，兩邊領導者有望會面，可能因此向台灣表達關切。

鄭子真則指出，今年國慶重點有三，第一強調民主重要性，但減少中國干擾因素，不打抗中保台的策略，推測是因近來內政紛擾、賴清德總統支持率降低；其二是美國最近對台態度搖擺，因此演說必須強調與其他國際合作重要性，尤其在AI、創新產業、護國神山等經濟重要性。

鄭子真說，最後針對中國因素提出國防預算增加，並強化防衛強韌的概念，呼籲未來國會議案審查在野黨能夠基於民意不要阻撓；簡言之這次國慶演說，看似鋪陳中國和國際因素干擾，但事實上是基於內政上考量而作的演講內容。