朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可以把整個台灣、中華民國的未來交在華府跟北京的手上」，中華民國要有自己的立場，才是作為國家領導人與重要政黨的基本態度。

國民黨中央昨按照慣例，自行舉辦升旗典禮，國民黨大咖前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄等人均出席。由於這是朱立倫黨主席任內最後一次國慶升旗，他笑稱「今天看起來，我最輕鬆」，致詞完還與黨內幹部拍「畢業照」；馬英九離開前則特別向國民黨部一樓的國父孫中山銅像三鞠躬。

馬英九連續兩年未出席國慶典禮，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總統國慶談話不提兩岸交流，通篇強調「以實力換取和平」，這是放棄兩岸和解路線，採取「直衝對撞」軍事對抗，這是危險的訊號，讓人對未來感到悲觀。

朱立倫率領眾人在黨中央前唱國歌並發表談話痛批，賴總統去年就任後，發動大罷免針對在野黨所有區域立委，這是台灣民主史上最大的危機。民進黨動用資源、司法力量追殺他們，所幸全黨團結一致，守住所有立法委員。

朱立倫向賴總統喊話，「不可以把台灣的未來、中華民國的未來，交在華府跟北京的手上」，中華民國要有自己的立場，才是作為國家領導人跟重要政黨的基本態度。所以國民黨強力支持國防，但希望兩岸要持續交流對話。

而賴總統在國慶晚會上提及「沒有台灣就沒有中華民國」，朱立倫認為，中國本來就是中華民國，但民進黨把中華民國丟掉，「把中國這兩個字讓給對岸」，不管賴是口誤也好、爭議也好，如果堅持台灣、中國兩個互不相容，就是讓中華民國消失。

國民黨前主席洪秀柱表示，賴總統國慶談話令人遺憾，賴總統通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文充斥違憲的兩國論思維，把兩岸分割成「兩個國家」，刻意切斷歷史脈絡，模糊了中華民國的法理主權。

洪秀柱強調，國慶日十月十日，這是武昌起義的紀念日，是中華民國誕生的起點。若一個人高舉「中華民國」的旗號，卻不願正面承認這段歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼其口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？歷史不是包袱，是方向盤。