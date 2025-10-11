賴總統國慶演說談福利 把好數字變好日子

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統昨（10）日在國慶談話中表示，台灣重大產業成就是全體民眾資產，經濟發展果實應為全民共享，「把好的數字，變成好的日子」，不遺漏任何一個人，政府提供租屋補貼、持續減稅，明年也將加碼生育補助

賴總統指出，根據亞洲開發銀行最新報告，台灣今年經濟成長率由3.3%上調到5.1%，是亞洲四小龍之首，也超越中國。

賴總統也說，台灣是全體台灣人的台灣，再亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上每一個人，經濟發展果實應該全民共享，把好數字變成好日子。

他重申，對於租屋族，政府每年有300億元租金補貼，單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。

對於年輕爸媽提供更大支持。除推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助每一胎加碼補足到10萬元。針對年輕世代照顧，政府推動高中職全面免學費，私立大專校院學生每年3.5萬元學雜費補助。

