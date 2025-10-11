賴總統國慶演說談福利 把好數字變好日子
賴清德總統昨（10）日在國慶談話中表示，台灣重大產業成就是全體民眾資產，經濟發展果實應為全民共享，「把好的數字，變成好的日子」，不遺漏任何一個人，政府提供租屋補貼、持續減稅，明年也將加碼生育補助。
賴總統指出，根據亞洲開發銀行最新報告，台灣今年經濟成長率由3.3%上調到5.1%，是亞洲四小龍之首，也超越中國。
賴總統也說，台灣是全體台灣人的台灣，再亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上每一個人，經濟發展果實應該全民共享，把好數字變成好日子。
他重申，對於租屋族，政府每年有300億元租金補貼，單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。
對於年輕爸媽提供更大支持。除推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助每一胎加碼補足到10萬元。針對年輕世代照顧，政府推動高中職全面免學費，私立大專校院學生每年3.5萬元學雜費補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言