賴總統國慶演說 台灣拚全球五大算力中心 確保競爭優勢

賴清德總統昨（10）日發表國慶演說，將採取三大策略確保中華民國台灣的競爭優勢，包含擴大投資深耕台灣、深化國際經貿合作、打造護國群山。除讓台灣成全球前五大算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等關鍵技術研發。

賴總統昨日在雙十國慶大會以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說，議題涵蓋產業、內政、國際及兩岸，他說，「變動的年代，也是機會的年代」，台灣經濟表現世界有目共睹，在全球供應鏈關鍵地位，既不可能被撼動，更不可能被取代。

賴總統兩次國慶演說比較

為確保競爭力，賴總統強調經貿布局三大策略。首先是擴大投資，深耕台灣。投資台灣三大方案投資金額已突破2.5兆元，行政院7月通過將方案延長至2027年，並新增貸款額度7,200億元，招商引資加碼投資台灣，預估帶來1.2兆元資金；另政府啟動「兆元投資國家發展方案」，鼓勵資金投入公共建設，達到均衡台灣目標。

第二是深化國際經貿合作，布局全球。賴總統指出，台灣與英國今年在「提升貿易夥伴關係協議」架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等三項領域協議，秉持互利互惠原則和更多盟國簽署雙邊經貿合作協議。對美關稅談判將積極爭取合理稅率，解決台美貿易逆差，深化台美產業合作。

第三是打造護國群山，厚植台灣產業實力。賴總統強調，政府推動「AI新十大建設」，除使台灣成為全球前五大算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術研發，協助百工百業導入AI工具，讓台灣繼續在全球科技發展上站穩領先地位。

國科會去年曾表示，台灣總體算力排名約在全球第17名，預計2028年躋身亞洲前三名、全球前十名。業界認為，賴總統喊出讓台灣成為全球前五大算力中心，是極具野心的目標，但關鍵在於能源基礎建設是否充足。

賴總統也提到，將打造台灣成為亞洲資產管理中心，讓百兆資金留台，吸引國際資金投資；生技醫藥產業，已納入國家希望工程，政府編列百億元預算，鼓勵更多企業投入創新研發，推動生醫成為兆元產業。