國慶演說 賴總統：加速打造「台灣之盾」 投資國防創新科技

賴清德總統昨（10）日發表國慶演說，談及兩岸議題，他喊話中國體現大國責任，放棄以武力、脅迫方式改變台海現狀；將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），也要持續投資國防創新科技。

這是賴總統第二次發表國慶演說，全文4,450字講稿中，共提到51次台灣、二次中華民國、二次中華民國台灣；去年的國慶演說則提到44次台灣、八次中華民國、二次中華民國台灣。

賴總統歷次重要演說對兩岸態度

相較於去年，今年在兩岸方面的論述著墨不多，僅提及期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

觀察賴總統上任來對兩岸議題發言，520就職演說拋出中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，今年3月召開國安會議後，首度將中國定義為境外敵對勢力，態度相對強硬；不過，今年5月就職周年演說，賴總統未主動提及兩岸，昨日國慶日，兩岸議題著墨也不多。

賴總統昨日表示，和平必須靠實力，今年底將提出「國防特別預算」。明年度國防預算，按照北約標準，將超過國內生產毛額（GDP）3％；且也會在2030年前，達到GDP 5％，展現守護國家的決心。

賴總統說明，透過新的國防預算，要達成三大目標。第一，加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。

第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業實力。透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，與友盟排除紅色供應鏈。