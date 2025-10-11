南投國慶焰火意外 空拍機掉落砸傷男童腿無大礙
國慶焰火今天晚間在南投市貓羅溪畔施放約40分鐘，有民眾操作空拍機卻掉落，下方一名男童腿部遭空拍機葉片掃到破皮擦傷，前往現場急救站包紮、冰敷後就與家人離開，無大礙。
考量群眾安全，焰火施放現場禁飛空拍機，但有民眾疑操作不慎空拍機墜落，恰好砸到下方一名男童腿部造成輕微擦傷，南投縣衛生局表示，男童至現場急救站包紮、冰敷便與家人離開，未送醫；南投縣消防局、衛生福利部南投醫院表示，未接獲男童遭空拍機砸傷救護案。
另外，由於今晚風速微弱，焰火施放幾分鐘後，煙霧便籠罩上空、久久不散，民眾笑稱「大型吃煙現場」，施放時一旁緊鄰的國道甚至有車輛違停路肩看焰火，目擊者直呼「很扯」；另外，因煙霧飄向國道影響視線，途經駕駛人紛紛開警示燈、霧燈，降低車速。
