南投國慶焰火意外 空拍機掉落砸傷男童腿無大礙

賴清德總統發表國慶文告後，引來在野黨質疑，國民黨批評，賴總統國慶談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。對二戰仍滿滿的「終戰」史觀，忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，對此表達強烈遺憾，盼賴總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

2025-10-11 01:36