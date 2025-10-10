快訊

台北101國慶「無人機＋煙火」雙重盛典震撼夜空 上萬名民眾共襄盛舉

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
2025年國慶雙十夜，台北101舉行「2025台北101國慶展演」，晚上盛大登場。今年以「Gen. TAIWAN・我們的時刻」為主題，首度結合煙火、無人機、大樓燈光與雷射光束，吸引上萬名民眾共襄盛舉。記者林伯東／攝影
2025年國慶雙十夜，台北101舉行「2025台北101國慶展演」，晚上盛大登場。今年以「Gen. TAIWAN・我們的時刻」為主題，首度結合煙火、無人機、大樓燈光與雷射光束，打造「無人機＋煙火」雙重盛典，吸引上萬名民眾共襄盛舉。

展演以璀璨煙火揭開序幕，打出「TAIWAN」、「因愛而強、堅韌同行」字樣，為花蓮祈福，隨後500台無人機以「台北101」、「臺灣」、「地球」等3D圖像驚豔登場，展現臺灣文化與創意能量，最後以「臺灣加油」與愛心圖樣點亮夜空。

台北101董事長賈永婕表示，希望以創新方式將台灣的故事寫進夜空。台新新光金控總經理林維俊則說，今晚象徵攜手迎向更美好未來的起點，為國慶夜寫下最壯麗篇章。

