台北101國慶「無人機＋煙火」雙重盛典震撼夜空 上萬名民眾共襄盛舉

2025年國慶雙十夜，台北101舉行「2025台北101國慶展演」，晚上盛大登場。今年以「Gen. TAIWAN・我們的時刻」為主題，首度結合煙火、無人機、大樓燈光與雷射光束，打造「無人機＋煙火」雙重盛典，吸引上萬名民眾共襄盛舉。

展演以璀璨煙火揭開序幕，打出「TAIWAN」、「因愛而強、堅韌同行」字樣，為花蓮祈福，隨後500台無人機以「台北101」、「臺灣」、「地球」等3D圖像驚豔登場，展現臺灣文化與創意能量，最後以「臺灣加油」與愛心圖樣點亮夜空。