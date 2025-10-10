駐韓國代表部慶雙十 強調台海和平重要性

快訊

中央社／ 首爾10日專電

駐韓國台北代表部今天舉辦國慶酒會，駐韓代表丘高偉致詞表示，國際社會充分了解台海和平與穩定對全球貿易與供應鏈的重要性，「台灣越安全，世界就越安全」。

駐韓國台北代表部今天在首爾樂天飯店舉辦中華民國114年國慶酒會，到場祝賀的貴賓包括韓國政要、國會議員、友邦駐韓大使及僑學各界，入場前與上任不久的代表丘高偉合影留念。

丘高偉致詞表示，總統賴清德去年5月就任後秉持從價值、同盟、經濟三個理念，推動「總合外交」，充分發揮台灣在「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的「三鏈戰略」地位，與友邦及包括韓國在內的理念相近國家強化合作，共同守護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

他說，面對威權國家持續運用灰色地帶戰略及經濟脅迫手段，威脅全球民主與安全，台灣「總合外交」的理念彰顯台灣作為全球「良善力量」的角色。

他指出，當前變動的國際情勢持續帶來嚴峻挑戰，威權國家意圖重塑國際環境，不斷嘗試破壞全球國際秩序。例如近年來中國利用所謂「民用」設施，對於韓國的西海以及東協的南中國海進行「灰色地帶侵略」，還利用所謂軍事訓練，企圖建立中國軍機穿越台灣海峽的「新常態」。

丘高偉強調，台灣是高度民主自由的國家，多元開放的社會是凸顯民主台灣與專制中國的分野，更是推動台灣持續走向世界的動能。面對中國不斷製造台海緊張關係，持續企圖以軍事威脅、經濟脅迫、認知作戰等灰色地帶手段摧毀台灣民主，台灣始終堅持「和平」是兩岸關係唯一的選項，並深信「以實力維繫和平」的理念。

他說，台灣也持續與全球民主國家緊密合作，以嚇阻中國對台海及全世界的軍事威權擴張，並積極爭取各界對台灣國際參與的支持，讓全世界都聽見台灣捍衛民主自由的訴求。

丘高偉說，他在33年前派駐釜山辦事處時，台韓每年互訪僅45萬人次，而今年再次派駐韓國，雙邊互訪人次已來到260萬，且今年上半年成長超過10%，全年很可能突破300萬人次，創下歷史新高；去年台韓雙邊貿易總額也達到645億美元，是彼此的重要貿易夥伴，期盼未來進一步深化雙邊的友好情誼。

