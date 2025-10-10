橫濱雙十國慶遊行氣氛熱烈 中華街旗海飄揚

慶賀中華民國114年國慶，留日橫濱華僑總會今天在橫濱舉辦表演及遊行，場面盛大。駐日代表李逸洋參與，帶領群眾高喊「中華民國萬歲」，氣氛熱烈。

留日橫濱華僑總會每年舉辦國慶活動，與中華街地標牌樓一起飄揚的青天白日滿地紅國旗，已經成為10月橫濱中華街的代表景色。橫濱中華學院上午有藝能表演，下午舉行雙十國慶典禮。駐日代表李逸洋、駐橫濱分處處長范振國、日本中華聯合總會總會長羅鴻健、旅日僑胞及許多友台的日本人士前來祝賀國慶。

橫濱華僑總會會長許耀庚致詞指出，橫濱僑界與日本友人齊聚一堂，祝賀中華民國國慶，銘記國父孫中山先生領導革命，以及先烈追求自由、平等的精神。他強調，正因堅守民主信念，才有今日蓬勃發展的中華民國台灣，呼籲僑界承先啟後，弘揚中華文化，守護自由民主與正義，為下一代點亮希望。

駐日代表李逸洋以日文致詞表示，「橫濱中華街的遊行已有超過百年的歷史，我們繼承孫文先生的志業，為追求民主與自由，在橫濱中華街舉行遊行。今年10月1日，中國同樣在此舉行了國慶遊行，然而，他們到底是為了什麼而舉行遊行，我們不得而知」。

他指出，尤其是9月3日，中國舉辦了大規模的軍事閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭與北韓領導人金正恩3人並肩出席。中國暗中支援俄羅斯對烏克蘭的侵略，這場戰爭已持續3年多，奪走了許多生命，這3個政權所形成的「邪惡軸心」，正是世界混亂的根源。

李逸洋表示，目前在日本生活的中國出身人士已超過87萬人，希望這些來自中國的朋友們，也能理解並珍視自由與民主的價值，一起前行。中華民國台灣所堅持的價值包括政黨政治與民主選舉、言論自由、新聞自由、宗教自由、多元尊重、人權保障、法治精神以及司法獨立，「若中國能夠實現其中哪怕一項，也將邁出走向真正民主化的第一步」。

他呼籲，「居住在日本的87萬名中國人，請不要為那個曾奪去無數生命的威權中國政權而舉行遊行，應與我們一起走上孫文先生所追求的民主與自由道路。我深信，當中國實現民主化之日，台灣海峽的和平與世界的繁榮必將隨之到來」。

羅鴻健致詞表示，中華民國已有百餘年歷史，雖屢受中國大陸的各種壓力與打壓，仍堅定屹立。橫濱與中華民國有著深厚淵源，孫文先生革命期間曾經居住於橫濱山下町，可以說是革命思想的孕育地，橫濱中華學院更由孫文先生創立，象徵革命精神的延續。橫濱僑界更應承先啟後，弘揚中華文化，為自由民主的中華民國持續努力。

典禮結束後，現場施放鞭炮，國慶遊行車、載著國慶小姐的車子啟程，舞龍舞獅隊伍、台日兩國國旗隊、大會委員隊及民俗舞蹈表演隊等陸續出發，受到道路兩旁民眾熱情歡迎，不少日本民眾也加入遊行隊伍，高喊「台灣加油」。