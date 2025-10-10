影／煙比火多！南投國慶焰火煙霧瀰漫成「星雲秀」 國道駕駛開霧燈

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過27萬人湧入觀賞，場面盛大，不過空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，讓觀眾直呼「煙比火多」，焰火之美大打折扣。

南投市區與周邊道路也因人潮與車潮擠爆，軍功橋更出現嚴重塞車與擦撞事故，國道三號南投路段則因煙霧影響能見度，駕駛人紛紛開啟霧燈應對。

今年是南投建縣以來首度承辦國慶焰火，全縣總動員籌辦，施放規模達4萬3千發，以玉山、日月潭、濁水溪為設計主軸，號稱「七彩水墨焰火」，結合傳統與潮流音樂，期盼成為台灣中心最亮眼的國慶之夜。

焰火於晚間八點準時升空，首波光彩奪目，但隨後因地勢低、風勢微弱，煙霧在空中滯留不散，越來越濃。主觀賞區恰好位於下風處，不少觀眾被煙霧包圍，只見七彩光影閃爍其間，難見完整焰火。有民眾苦笑說，「根本看星雲秀」，也有人打趣稱「這才是真正的煙火，煙特別多」。

濃煙甚至飄入國道三號南投段，警方接獲通報，提醒駕駛人減速行駛、開啟霧燈。

另一頭，南投市軍功橋成為熱門觀賞點，人車湧入橋上造成秩序混亂。許多民眾直接停車在橋面內側觀看，外側擠滿人潮，還有人坐在中央護欄欣賞焰火，警方勸導不易。因駕駛分心欣賞焰火，橋上更傳出擦撞意外，交通一度回堵。