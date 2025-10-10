快訊

北京批賴清德國慶演說兜售台獨分裂謬論 外交部反擊兩國互不隸屬

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會上午在總統府前舉行，賴清德總統致詞。記者陳正興／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會上午在總統府前舉行，賴清德總統致詞。記者陳正興／攝影

中國大陸外交部批評賴清德總統的國慶演說是老調重彈兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實與國際共識。我外交部晚間回應重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民向來的堅定共識。

賴總統今在國慶演說要求北京停止扭曲聯合國大會第2758號決議文，稱他會保護現狀與致力台海和平穩定。

中方的最新評論是，台海和平穩定的最大威脅是台獨分裂活動和外部干涉行徑；賴清德當局妄圖邊編造種種謊言推進「以武謀獨」和「以武拒統」，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。

我外交部說，二戰結束後具國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未ㄧ日統治過台灣，更無權在國際社會上代表台灣：外交部呼籲北京當局正視歷史事實，停止扭曲史實，尤其利用所謂3個「80周年」藉機進行統戰與法律戰，意圖否定台灣主權地位，並誤導國際視聽。

外交部稱，強烈反對中國不斷惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖以此迫使國際接受其謬論，將台灣排除在聯合國體系之外；然而眾所周知，該決議僅處理中國在聯合國的代表權，全文隻字未提及台灣，更未涉及台灣地位，遑論授權中國代表台灣；外交部呼籲國際社會拒絕中國脅迫及肆意惡意扭曲該決議內容，同時支持並正視台灣在國際社會應有的地位與貢獻。

相關新聞

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過20萬名民眾湧入現場，賴清德總統、立法院長韓國瑜與南投縣長許淑...

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

北京批賴清德國慶演說兜售台獨分裂謬論 外交部反擊兩國互不隸屬

中國大陸外交部批評賴清德總統的國慶演說是老調重彈兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實與國際共識。我外交部晚間回應重申，中華...

影／賴清德出席國慶酒會 帶2友邦總督邊逛邊吃：每攤都好吃

賴清德總統今晚出席國慶酒會，陪同貝里斯及聖露西亞兩友邦總督在台北賓館邊逛邊吃，他說，每攤都好吃，且他事先請教過外賓的喜好...

影／國慶賴總統文告、韓國瑜致詞 藍綠互批朝野再攻防

賴清德總統今天(10日)以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話，細數上任以來施政成績。不過國民黨立委李彥秀認為，國慶文...

