北京批賴清德國慶演說兜售台獨分裂謬論 外交部反擊兩國互不隸屬

中國大陸外交部批評賴清德總統的國慶演說是老調重彈兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實與國際共識。我外交部晚間回應重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民向來的堅定共識。

賴總統今在國慶演說要求北京停止扭曲聯合國大會第2758號決議文，稱他會保護現狀與致力台海和平穩定。

中方的最新評論是，台海和平穩定的最大威脅是台獨分裂活動和外部干涉行徑；賴清德當局妄圖邊編造種種謊言推進「以武謀獨」和「以武拒統」，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。

我外交部說，二戰結束後具國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未ㄧ日統治過台灣，更無權在國際社會上代表台灣：外交部呼籲北京當局正視歷史事實，停止扭曲史實，尤其利用所謂3個「80周年」藉機進行統戰與法律戰，意圖否定台灣主權地位，並誤導國際視聽。

外交部稱，強烈反對中國不斷惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖以此迫使國際接受其謬論，將台灣排除在聯合國體系之外；然而眾所周知，該決議僅處理中國在聯合國的代表權，全文隻字未提及台灣，更未涉及台灣地位，遑論授權中國代表台灣；外交部呼籲國際社會拒絕中國脅迫及肆意惡意扭曲該決議內容，同時支持並正視台灣在國際社會應有的地位與貢獻。