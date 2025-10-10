快訊

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
114年國慶焰火在南投貓羅溪畔登場，除了是首次在南投縣舉辦，長達40分鐘、4.4萬發焰火，也是近10年最盛大的一次。記者黃仲裕／攝影
114年國慶焰火在南投貓羅溪畔登場，除了是首次在南投縣舉辦，長達40分鐘、4.4萬發焰火，也是近10年最盛大的一次。記者黃仲裕／攝影

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過20萬名民眾湧入現場，賴清德總統、立法院長韓國瑜與南投縣長許淑華同台致詞，共同為這場十年來規模最大、長達40分鐘的焰火盛會揭開序幕，中央與地方團結一心，為中華民國慶生。

許淑華說，今年是南投建縣以來首次承辦國慶焰火，能在台灣的心臟地帶迎接全國朋友，是縣民無比的榮耀。她感謝韓國瑜院長擔任籌備主任委員，將重責大任交給南投縣政府，全縣總動員、全力以赴，讓南投成為今年國慶最耀眼的舞台。

她說，今晚施放的4萬3千發焰火，以南投的玉山、日月潭、濁水溪為靈感，打造融合傳統與潮流音樂的「七彩水墨焰火」，照亮台灣中心，也點亮全國人民對國家的驕傲與熱愛。

許淑華並行銷「南投世界茶業博覽會」，指出茶博至今吸引78萬人次、消費金額突破1億2千萬元，邀請遊客「白天品茶、夜賞焰火」，體驗南投專屬的國慶假期風情。

韓國瑜說，南投首次舉辦國慶焰火，縣府準備充分，誠意滿滿，他代表全國人民給予熱烈掌聲。今年的焰火高達4萬3千多發，長達40分鐘，堪稱歷年來最具創意、最壯觀的一場表演。

賴清德總統肯定韓國瑜與許淑華的努力，讓國慶焰火展現地方特色與全國團結的象徵。他表示，昨天台中晚會為國慶「暖壽」，今天南投焰火是最精彩的壓軸，讓全民齊聚中台灣，感受共同的榮耀與祝福。

40分鐘的焰火自貓羅溪畔升空，將夜空染成絢爛畫布，民眾高喊「中華民國萬歲」聲不絕於耳，為南投夜空寫下最動人的國慶篇章。

114年國慶焰火在南投貓羅溪畔登場，除了是首次在南投縣舉辦，長達40分鐘、4.4萬發焰火，也是近10年最盛大的一次。記者黃仲裕／攝影
114年國慶焰火在南投貓羅溪畔登場，除了是首次在南投縣舉辦，長達40分鐘、4.4萬發焰火，也是近10年最盛大的一次。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統強調，台中晚會為國慶「暖壽」，今天南投焰火是最精彩的壓軸。圖／南投縣政府提供
賴清德總統強調，台中晚會為國慶「暖壽」，今天南投焰火是最精彩的壓軸。圖／南投縣政府提供
國慶焰火首度移師南投縣施放，營北國中以精彩舞龍表演為中華民國慶生。圖／南投縣政府提供
國慶焰火首度移師南投縣施放，營北國中以精彩舞龍表演為中華民國慶生。圖／南投縣政府提供
賴清德總統、立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華邀請國人欣賞精彩的國慶焰火，共同祝中華民國生日快樂。圖／南投縣政府提供
賴清德總統、立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華邀請國人欣賞精彩的國慶焰火，共同祝中華民國生日快樂。圖／南投縣政府提供
韓國瑜強調，今年國慶焰火高達4萬3千多發，長達40分鐘，堪稱歷年來最具創意、最壯觀的一場表演。圖／南投縣政府提供
韓國瑜強調，今年國慶焰火高達4萬3千多發，長達40分鐘，堪稱歷年來最具創意、最壯觀的一場表演。圖／南投縣政府提供

