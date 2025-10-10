賴總統國慶演說 提3大策略確保台灣競爭優勢

國際局勢紛雜，總統賴清德今天在國慶演說時表示，面對變局應勇敢布局，政府將採取擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山3大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢，推動「AI新十大建設」拚台灣成為全球前5大算力中心，站穩全球科技發展領先地位。

國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，前總統陳水扁、蔡英文，前副總統陳建仁坐在主席台左方第一排，與副總統蕭美琴同排，蔡英文則跟陳水扁比鄰而坐，兩人在典禮過程中數度交談互動熱絡，前總統馬英九則未出席國慶大會。

在野黨領袖方面，國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌，以及親民黨主席宋楚瑜均出席，朱立倫、黃國昌坐在陳水扁、蔡英文正後方。

大會主席、立法院長韓國瑜致詞表示，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭，不能再放任黨派之間永無休止惡鬥，並希望對美關稅談判順利，否則這3座「隱形堰塞湖」將影響台灣未來，必須快速將這些隱形堰塞湖改造成一座座護國神山。

賴總統上午以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說，備受關注的兩岸議題方面，賴總統重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。

總統提到，中俄威權主義擴張、美國關稅政策與數位化時代等帶來挑戰，政府提出新台幣930億元關稅影響支持方案，協助企業、勞工、農漁民朋友度難關，包含幫助中小微企業，導入AI人工智慧，邁向數位、淨零升級轉型。對於傳統的工具機、螺絲螺帽，以及比較辛苦等個別產業，政府也會分別提出對策，全力協助。

「變動的年代，也是機會的年代。」賴總統強調，台灣的經濟表現世界有目共睹，在全球供應鏈的關鍵地位不可能被撼動，更不可能被取代，面對變局台灣應把握機會，勇敢布局、更積極進取，向世界前進，「一個確定的台灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量！」

總統說明，台灣將採取「擴大投資，深耕台灣」、「深化國際經貿合作，布局全球」、「打造護國群山，厚植台灣產業實力」等3大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢。

擴大投資部分，總統解釋，投資台灣3大方案投資金額已經突破新台幣2.5兆元，創造超過16萬個工作機會，目前方案延長到2027年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用，且政府持續優化投資環境，新增貸款額度7200億元，招商引資加碼投資台灣，預估可帶來1.2兆資金與8萬個就業機會。

為均衡台灣，總統指出，政府也推出兆元投資國家發展方案，創新以公私協力方式，鼓勵民間充沛資金投入公共建設，擴大建設經費規模，在全國各縣市同步推動水、電、居住、教育、醫療、文化、觀光、交通等關鍵基礎建設，滿足區域民生育樂所需，讓產業發展與生活圈相輔相成。

談到深化國際經貿合作，總統透露，台灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」架構下，進一步簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放3項領域協議，台英經貿關係進入新里程碑，展現雙方對高標準國際經貿規範的承諾，為彼此在科技和先進製造等戰略性產業的合作，奠定基礎。

總統表示，未來台灣將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議，並積極進行與美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差以及深化台美產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

總統強調，政府要打造護國群山，厚植台灣產業實力，透過推動「AI新十大建設」因應數位化時代，拚讓台灣成為全球前5大算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等3大關鍵技術研發。

總統指出，政府將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，以及把生技醫藥產業列為國家關鍵產業，藉由政府編列百億元預算「投資智慧醫療創新創業計畫」，鼓勵更多企業投入創新研發、擴大投資，推動生醫產業成為兆元產業，成為另一座護國神山。

此外，今年雙十國慶有212位外賓來台參與慶典。外交部晚間在台北賓館舉辦國慶酒會，總統賴清德與副總統蕭美琴分別帶領外賓，品嚐現場準備的道地台灣美食小吃，並觀賞台灣本土表演團體呈現音樂與舞蹈之美。