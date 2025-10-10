瑞士伯恩代表處國慶酒會 友台相挺深化民主和平

快訊

中央社／ 蘇黎世9日專電

駐伯恩台灣代表處於瑞士伯恩舉辦國慶酒會，由駐瑞士代表王思為主持，瑞士國會議員、瑞士聯邦與邦政府官員、地方政要、友邦及友好國家駐瑞士官員、僑胞及瑞士各界重要人士共200多位賓客出席，同賀中華民國台灣國慶，氣氛熱絡友好。

王思為代表在美景飯店（Hotel Bellevue）歡迎貴賓蒞臨，致詞時表示，雖然才上任兩個月，但感覺十分親切熟悉；他也強調有信心，為台瑞雙邊交流合作注入創新思維。

王思為指出，過去由便宜的俄羅斯能源、廉價中國勞動力及區域和平等三要素組成的全球化理想，在當前地緣政治影響下，已進入一個截然不同的世界，在Covid-19及俄烏戰爭後，地緣政治因素已然重組這個世界－和平紅利終結、世界供應鏈重組、地緣政治影響加劇。包括台灣在內的世界各國都須思考，如何重建安全且可信賴的供應鏈，確保區域和平。

他表示，台灣作為國際安全、繁榮及科技的重要戰略節點，我們身處在全球重組的中心，因此我們邀請所有理念相近夥伴加入我們，一起打造嶄新且具有韌性的世界秩序；毫無疑問地，瑞士是台灣的重要夥伴，我們深信，台瑞合作具有無限可能與潛力。

伯恩副市長兼安全、環境及能源主委Alec vonGraffenried致詞時讚賞台灣是亞洲民主的典範，而瑞士是歐洲民主領頭羊，台灣與瑞士是共享民主價值夥伴，期盼雙邊持續深化合作，強化自由民主的力量，維繫世界和平；敬祝台灣民主、自由與和平成為穩定世界的力量，更祝福台瑞友誼長存。

今年瑞士代表處特別從台灣邀請「月亮上的台灣」（TAIWAN on the Moon）團隊，包括策展人林育世、舞者黃雅美、魯凱族演奏家蔡清安、攝影師蔡子琪，以及榮獲金曲獎以及美國葛萊美獎等多項國內外大獎肯定的排灣族原音歌后桑梅絹，親身來到瑞士國慶酒會現場演出，發表詩作「窺月」，展現台灣文化魅力，台灣溫暖堅定的力量，如同月光一般照亮世界，為國際社會做出一份貢獻。

原住民藝術表演不僅讓國外友人欣賞台灣藝術之美，也讓僑胞一解鄉愁。外交部「配合2025年歐洲台灣文化年」開辦藝術展，也搶先在今年國慶酒會亮相，深信台灣熱情洋溢的藝術活力，將為兩國文化交流與人民往來增添更多色彩。

被譽為台灣科技業秘密武器的綠色乖乖、現場手沖香醇濃厚的TGC台灣咖啡莊園古坑咖啡，以及榮獲諸多大獎的噶瑪蘭威士忌，讓現場國內外賓客感受台灣不同的風貌。

