賴總統國慶演說3意義 穩定台灣迎接變動世局挑戰

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德的國慶演說具有「3精神、3大意義」，盼透過國慶演說向國際社會和民眾說明，台灣將以「穩定的台灣」，迎接變動、不確定的世局挑戰，更希望藉此展現在國人共同努力下，台灣擁有的戰略自信以及對未來的前瞻。

賴總統今天在國慶演說時表示，面對變局應勇敢布局，政府將採取擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山3大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢，推動「AI新十大建設」拚台灣成為全球前5大的算力中心，站穩全球科技發展領先地位。

郭雅慧表示，總統的國慶演說是以民主、繁榮、和平等3大精神作為架構，依序說明台灣這一年如何實踐民主自由、展現台灣在世界變局中充分展現自信，以及談到自身使命與台灣對世界的責任等3大意義。

郭雅慧說，去年的國慶演說是從歷史爬梳，陳述中華民國的故事，今年則是從台灣主體性出發，透過上述3層意義向民眾作報告，也跟世界對話。

知情人士分析，總統的國慶演說具有5大軸線，一、標示台灣2300萬人共同的歷史節點，以自由民主的實踐和強韌的國家發展，進一步定位台灣的真實存在與意義；二、照顧好每一個人，並在「4大優先」精神下打造均衡台灣；三、追求持續領先的前瞻布局，提出確保國家競爭優勢的3大策略。

知情人士表示，第四是負責任的國際行為者，內涵為穩區域、強國防，致力維持現狀。總統強調將致力於維持現狀與區域的安全穩定，並同時加速國防的強化，為此將提出國防特別預算，並設定新階段國防發展3大目標，包括：打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統、導入AI與高科技以發展智慧化防禦體系、強化軍工產業與深化在地供應鏈以成為盟國信賴夥伴。

第五個軸線是提振國民自信，推崇民眾的能力與強韌。知情人士說，總統以「紐約時代廣場挺台廣告」與「鏟子超人」救災行動，除表達衷心感謝外，並肯定這象徵台灣人的團結與愛，呈現出台灣人的能力與強韌，更期待國人能透過共同努力，讓台灣在全球變局中展現民主、經濟、科技與社會韌性的力量。

至於中國部分，知情人士表示，總統以台灣與中國都曾受過戰亂之苦，傳達應共同致力於區域的穩定與和平，這也與近日歐盟首度引用聯合國憲章，要求中國不得使用武力與共同維護國際和平的呼籲、相互呼應。

此外，對於總統宣示建構「台灣之盾」與今年底要提國防特別預算。郭雅慧說明，國防預算並非漫無目的增加，是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力；國防預算也是經濟預算，透過研發設計生產製造，可深化本土供應鏈加速產業升級，帶動基礎工業升級轉型，讓年輕人投入創新產業。