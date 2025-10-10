快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

賴總統國慶演說3意義 穩定台灣迎接變動世局挑戰

中央社／ 台北10日電

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德國慶演說具有「3精神、3大意義」，盼透過國慶演說向國際社會和民眾說明，台灣將以「穩定的台灣」，迎接變動、不確定的世局挑戰，更希望藉此展現在國人共同努力下，台灣擁有的戰略自信以及對未來的前瞻。

賴總統今天在國慶演說時表示，面對變局應勇敢布局，政府將採取擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山3大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢，推動「AI新十大建設」拚台灣成為全球前5大的算力中心，站穩全球科技發展領先地位。

郭雅慧表示，總統的國慶演說是以民主、繁榮、和平等3大精神作為架構，依序說明台灣這一年如何實踐民主自由、展現台灣在世界變局中充分展現自信，以及談到自身使命與台灣對世界的責任等3大意義。

郭雅慧說，去年的國慶演說是從歷史爬梳，陳述中華民國的故事，今年則是從台灣主體性出發，透過上述3層意義向民眾作報告，也跟世界對話。

知情人士分析，總統的國慶演說具有5大軸線，一、標示台灣2300萬人共同的歷史節點，以自由民主的實踐和強韌的國家發展，進一步定位台灣的真實存在與意義；二、照顧好每一個人，並在「4大優先」精神下打造均衡台灣；三、追求持續領先的前瞻布局，提出確保國家競爭優勢的3大策略。

知情人士表示，第四是負責任的國際行為者，內涵為穩區域、強國防，致力維持現狀。總統強調將致力於維持現狀與區域的安全穩定，並同時加速國防的強化，為此將提出國防特別預算，並設定新階段國防發展3大目標，包括：打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統、導入AI與高科技以發展智慧化防禦體系、強化軍工產業與深化在地供應鏈以成為盟國信賴夥伴。

第五個軸線是提振國民自信，推崇民眾的能力與強韌。知情人士說，總統以「紐約時代廣場挺台廣告」與「鏟子超人」救災行動，除表達衷心感謝外，並肯定這象徵台灣人的團結與愛，呈現出台灣人的能力與強韌，更期待國人能透過共同努力，讓台灣在全球變局中展現民主、經濟、科技與社會韌性的力量。

至於中國部分，知情人士表示，總統以台灣與中國都曾受過戰亂之苦，傳達應共同致力於區域的穩定與和平，這也與近日歐盟首度引用聯合國憲章，要求中國不得使用武力與共同維護國際和平的呼籲、相互呼應。

此外，對於總統宣示建構「台灣之盾」與今年底要提國防特別預算。郭雅慧說明，國防預算並非漫無目的增加，是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力；國防預算也是經濟預算，透過研發設計生產製造，可深化本土供應鏈加速產業升級，帶動基礎工業升級轉型，讓年輕人投入創新產業。

國慶 賴清德 郭雅慧 總統府發言人

延伸閱讀

林信義任APEC領袖代表

總統府宣布由林信義代表出席APEC

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

相關新聞

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

影／賴清德出席國慶酒會 帶2友邦總督邊逛邊吃：每攤都好吃

賴清德總統今晚出席國慶酒會，陪同貝里斯及聖露西亞兩友邦總督在台北賓館邊逛邊吃，他說，每攤都好吃，且他事先請教過外賓的喜好...

影／國慶賴總統文告、韓國瑜致詞 藍綠互批朝野再攻防

賴清德總統今天(10日)以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話，細數上任以來施政成績。不過國民黨立委李彥秀認為，國慶文...

影／賴清德總統國慶演說 周春米：中央與地方團結

賴清德總統今雙十談話，以「變局中奮起的新台灣」為主題，屏東縣長周春米說，賴總統今在國慶致詞時，也揭櫫六大要努力方向，地方...

賴總統國慶演說加速打造「台灣之盾」 外媒：汲取烏克蘭經驗

總統賴清德今天國慶談話指出，國防預算在2030年前要達到GDP的5%，且加速打造「台灣之盾」防空系統；外媒引述學者說法稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。