賴總統會見聖露西亞總督 期待多元合作貢獻區域繁榮

總統賴清德今天接見聖露西亞總督查爾斯所率訪團，感謝聖露西亞多年來在各國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣。總統表示，面對國際威權主義集結與擴張，台露兩國都是民主陣營的一員，共享民主、自由、人權等普世價值。期待未來持續開拓多元合作，為區域繁榮與進步貢獻更多心力。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安陪同下會見聖露西亞總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles）伉儷等一行人，總統首先代表全體國人表達最誠摯歡迎。總統提到，這是查爾斯第一次訪問台灣，不只象徵兩國深厚情誼，更為攜手共創未來注入新的動能，相信透過此次訪問，定能對台灣有更全面的認識並增進彼此邦誼。

總統指出，查爾斯不僅具有豐富的人力資源管理經驗，且重視青年培力與國家教育政策。多年來台灣提供聖露西亞學子各類獎學金，目前已經有超過200位聖露西亞學生來台留學，今年更有44位獎學金生來台深造；期盼這些留台校友返國後，都能成為推動國家進步的重要力量。

總統認為，青年是國家的希望，投資青年就是投資未來，因此政府今年啟動了「青年百億海外圓夢基金計畫」以及「邦交國青年來台圓夢計畫」，已有3位台灣青年在聖露西亞政府部門實習、5位聖露西亞青年來台圓夢，希望透過實習與文化交流，可以拓展年輕世代的視野，並激發創意，為國家未來開拓無限可能。

總統表示，面對國際威權主義集結與擴張，台露兩國都是民主陣營的一員，共享民主、自由、人權等普世價值。聖露西亞多年來在各個國際場域為台灣發聲，在今年聯合國大會，外長包提斯（Alva R.Baptiste，另譯包提斯特）更強調，聯大第2758號決議並未排除台灣被納入及參與聯合國體系，非常感謝聖露西亞堅定支持台灣。總統期待未來持續開拓多元合作，共同繁榮發展，也為區域繁榮與進步一起貢獻更多心力。

查爾斯致詞表示，他與夫人初次來到台灣這座美麗的島嶼國家，參與中華民國114年國慶慶祝活動，內心充滿難以言喻的喜悅，也深受台灣周到的接待所感動。雖然行程緊湊，但非常期待親身體驗台灣充滿活力的文化與人民的熱情好客並欣賞城市風光。

查爾斯提到，在國際舞台上，小國因規模限制，往往難以在國際場域上發出足夠的聲音、取得影響力，這一直是聖露西亞所面臨的挑戰，但並不因此感到孤立無援，因為有像台灣這樣的朋友並肩同行。在當今世界日益封閉的時代裡，聖露西亞真誠期盼秉持友誼與善意的精神，與台灣共同開創通往和平與光明未來的道路。

查爾斯再度表達感謝指出，深切珍惜兩國深厚情誼，展望未來，也將持續強化雙邊友誼，共同守護主權，攜手邁向繁榮發展。