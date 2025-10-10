快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

賴總統會見聖露西亞總督 期待多元合作貢獻區域繁榮

中央社／ 台北10日電

總統賴清德今天接見聖露西亞總督查爾斯所率訪團，感謝聖露西亞多年來在各國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣。總統表示，面對國際威權主義集結與擴張，台露兩國都是民主陣營的一員，共享民主、自由、人權等普世價值。期待未來持續開拓多元合作，為區域繁榮與進步貢獻更多心力。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安陪同下會見聖露西亞總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles）伉儷等一行人，總統首先代表全體國人表達最誠摯歡迎。總統提到，這是查爾斯第一次訪問台灣，不只象徵兩國深厚情誼，更為攜手共創未來注入新的動能，相信透過此次訪問，定能對台灣有更全面的認識並增進彼此邦誼。

總統指出，查爾斯不僅具有豐富的人力資源管理經驗，且重視青年培力與國家教育政策。多年來台灣提供聖露西亞學子各類獎學金，目前已經有超過200位聖露西亞學生來台留學，今年更有44位獎學金生來台深造；期盼這些留台校友返國後，都能成為推動國家進步的重要力量。

總統認為，青年是國家的希望，投資青年就是投資未來，因此政府今年啟動了「青年百億海外圓夢基金計畫」以及「邦交國青年來台圓夢計畫」，已有3位台灣青年在聖露西亞政府部門實習、5位聖露西亞青年來台圓夢，希望透過實習與文化交流，可以拓展年輕世代的視野，並激發創意，為國家未來開拓無限可能。

總統表示，面對國際威權主義集結與擴張，台露兩國都是民主陣營的一員，共享民主、自由、人權等普世價值。聖露西亞多年來在各個國際場域為台灣發聲，在今年聯合國大會，外長包提斯（Alva R.Baptiste，另譯包提斯特）更強調，聯大第2758號決議並未排除台灣被納入及參與聯合國體系，非常感謝聖露西亞堅定支持台灣。總統期待未來持續開拓多元合作，共同繁榮發展，也為區域繁榮與進步一起貢獻更多心力。

查爾斯致詞表示，他與夫人初次來到台灣這座美麗的島嶼國家，參與中華民國114年國慶慶祝活動，內心充滿難以言喻的喜悅，也深受台灣周到的接待所感動。雖然行程緊湊，但非常期待親身體驗台灣充滿活力的文化與人民的熱情好客並欣賞城市風光。

查爾斯提到，在國際舞台上，小國因規模限制，往往難以在國際場域上發出足夠的聲音、取得影響力，這一直是聖露西亞所面臨的挑戰，但並不因此感到孤立無援，因為有像台灣這樣的朋友並肩同行。在當今世界日益封閉的時代裡，聖露西亞真誠期盼秉持友誼與善意的精神，與台灣共同開創通往和平與光明未來的道路。

查爾斯再度表達感謝指出，深切珍惜兩國深厚情誼，展望未來，也將持續強化雙邊友誼，共同守護主權，攜手邁向繁榮發展。

國慶 賴清德 邦交國

延伸閱讀

再接再厲？川普無緣諾貝爾和平獎 賴總統聽問題尷尬一笑快步離開

賴總統國慶演說加速打造「台灣之盾」 外媒：汲取烏克蘭經驗

美總統近20年來再度受邀 以色列正式邀請川普赴國會演說

賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

相關新聞

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

影／賴清德出席國慶酒會 帶2友邦總督邊逛邊吃：每攤都好吃

賴清德總統今晚出席國慶酒會，陪同貝里斯及聖露西亞兩友邦總督在台北賓館邊逛邊吃，他說，每攤都好吃，且他事先請教過外賓的喜好...

影／國慶賴總統文告、韓國瑜致詞 藍綠互批朝野再攻防

賴清德總統今天(10日)以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話，細數上任以來施政成績。不過國民黨立委李彥秀認為，國慶文...

影／賴清德總統國慶演說 周春米：中央與地方團結

賴清德總統今雙十談話，以「變局中奮起的新台灣」為主題，屏東縣長周春米說，賴總統今在國慶致詞時，也揭櫫六大要努力方向，地方...

賴總統國慶演說加速打造「台灣之盾」 外媒：汲取烏克蘭經驗

總統賴清德今天國慶談話指出，國防預算在2030年前要達到GDP的5%，且加速打造「台灣之盾」防空系統；外媒引述學者說法稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。