影／賴清德出席國慶酒會 帶2友邦總督邊逛邊吃：每攤都好吃

賴清德總統今晚出席國慶酒會，陪同貝里斯及聖露西亞兩友邦總督在台北賓館邊逛邊吃，他說，每攤都好吃，且他事先請教過外賓的喜好，聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）喜歡茶，他就端上冷凍翠物烏龍冰淇淋。

今年的國慶酒會由多加台灣業者聯合端出，油飯、雞湯、烏龍茶搭配台灣豬里肌肉的茶香嫩肉及煙燻手撕豬，另外還有鬼頭刀鮮魚塊，珍珠奶茶紅豆餅等，此外，冰淇淋和啤酒攤位也大排長龍。賴清德說，每樣東西都好吃，因為非常有特色，這就是台灣最強的地方。

被問到美國總統川普無緣今年諾貝爾和平獎，賴總統先前曾表態若川普能讓中國大陸國家主席習近平永遠放棄武力侵台，必然可得諾貝爾獎。如今他面對此事笑而不語。

根據外交部統計，出席我國國慶慶典各國重要外賓共計約212人，包括慶賀團外賓138人，友邦與非邦交國家的駐台官員（含配偶）74人。

此次致賀友邦共有3個國賓層級訪團，包含貝里斯察芙拉總督閣下（H.E. Dame Froyla Tzalam）一行4人、聖露西亞查爾斯總督閣下（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）一行4人、巴拉圭共和國眾議院拉多雷議長閣下（H.E. Dr. Raúl Luis Latorre Martínez）一行18人。

此外，瑞典王國國會議員一行、「歐洲重要價值夥伴」（EVIP）–青年政治領袖第二團、日華議員懇談會及日本地方政治訪團等等友好國家政要亦組團來訪。