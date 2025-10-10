萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校隊長許婕庭舉手投足散發英姿颯爽，成為全場矚目「嬌點」。

國慶大會上午在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段，序幕暖場為台灣太鼓協會「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀，透過鼓聲祝福國泰民安。

國防部聯合樂隊暨三軍儀隊則以「樂儀齊鳴震八方戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術與精準隊形變換，聯合樂隊過程演奏多首軍歌、職棒應援曲等曲目，並演出2024年世界12強台灣隊應援歌曲「就一起」。

國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊所編成，其中陸軍軍樂隊的隊長許婕庭，與眾多身材高大的樂儀隊成員，身材相對嬌小的她，反而顯得格外顯眼，舉手投足散發英姿颯爽，也獲得不少鏡頭矚目。

軍方人士證實，許婕庭是陸軍軍樂隊首位女性隊長，畢業於政戰學院應用藝術系音樂組，並獲得師大音樂碩士學位，曾經擔任陸軍104旅連輔導長、軍樂隊輔導長、軍樂隊副隊長及21砲指部營輔導長等職務。

目前國防部聯合樂隊大隊長為董皓雲上校，過去聯合樂隊亦有女性軍官出任大隊長一職。據了解，已退役的前海軍上校曹維琪是聯合樂隊首任女性大隊長，政戰學院音樂系77年班畢業，之後獲得東海大學音樂碩士學位，於2006年進入聯合樂隊，並擔任近10年的大隊長職務，於2016年退伍。