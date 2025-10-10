快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

中央社／ 台北10日電
2025年雙十國慶，總統府前舉行「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，圖為國防部聯合樂隊表演，今年隊伍中增加不少女性官兵，圖為陸軍軍樂隊隊長許婕庭少校。聯合報記者胡經周／攝影
2025年雙十國慶，總統府前舉行「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，圖為國防部聯合樂隊表演，今年隊伍中增加不少女性官兵，圖為陸軍軍樂隊隊長許婕庭少校。聯合報記者胡經周／攝影

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校隊長許婕庭舉手投足散發英姿颯爽，成為全場矚目「嬌點」。

國慶大會上午在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段，序幕暖場為台灣太鼓協會「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀，透過鼓聲祝福國泰民安。

國防部聯合樂隊暨三軍儀隊則以「樂儀齊鳴震八方戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術與精準隊形變換，聯合樂隊過程演奏多首軍歌、職棒應援曲等曲目，並演出2024年世界12強台灣隊應援歌曲「就一起」。

國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊所編成，其中陸軍軍樂隊的隊長許婕庭，與眾多身材高大的樂儀隊成員，身材相對嬌小的她，反而顯得格外顯眼，舉手投足散發英姿颯爽，也獲得不少鏡頭矚目。

軍方人士證實，許婕庭是陸軍軍樂隊首位女性隊長，畢業於政戰學院應用藝術系音樂組，並獲得師大音樂碩士學位，曾經擔任陸軍104旅連輔導長、軍樂隊輔導長、軍樂隊副隊長及21砲指部營輔導長等職務。

目前國防部聯合樂隊大隊長為董皓雲上校，過去聯合樂隊亦有女性軍官出任大隊長一職。據了解，已退役的前海軍上校曹維琪是聯合樂隊首任女性大隊長，政戰學院音樂系77年班畢業，之後獲得東海大學音樂碩士學位，於2006年進入聯合樂隊，並擔任近10年的大隊長職務，於2016年退伍。

國慶 陸軍 國防部

延伸閱讀

蔡英文出席國慶大會 發文勉團結、堅持就會有「台灣一席之地」

114年國慶大典 雷虎衝場劃下完美句點

賴總統將發表國慶談話 謝龍介：期待帶領中華民國往更好方向

被問對雙十國慶有何說法 柯建銘全程沈默

相關新聞

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

影／賴清德出席國慶酒會 帶2友邦總督邊逛邊吃：每攤都好吃

賴清德總統今晚出席國慶酒會，陪同貝里斯及聖露西亞兩友邦總督在台北賓館邊逛邊吃，他說，每攤都好吃，且他事先請教過外賓的喜好...

影／國慶賴總統文告、韓國瑜致詞 藍綠互批朝野再攻防

賴清德總統今天(10日)以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話，細數上任以來施政成績。不過國民黨立委李彥秀認為，國慶文...

影／賴清德總統國慶演說 周春米：中央與地方團結

賴清德總統今雙十談話，以「變局中奮起的新台灣」為主題，屏東縣長周春米說，賴總統今在國慶致詞時，也揭櫫六大要努力方向，地方...

賴總統國慶演說加速打造「台灣之盾」 外媒：汲取烏克蘭經驗

總統賴清德今天國慶談話指出，國防預算在2030年前要達到GDP的5%，且加速打造「台灣之盾」防空系統；外媒引述學者說法稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。