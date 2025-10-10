影／國慶賴總統文告、韓國瑜致詞 藍綠互批朝野再攻防

賴清德總統今天(10日)以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話，細數上任以來施政成績。不過國民黨立委李彥秀認為，國慶文告是總統一年之中最重要的正式演說，以領導人的高度，擘畫國家願景，引領國家發展，但是今天賴清德的談話，更像是行政院院長的「施政報告」。

另外，立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說當中，提及被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，被民進黨批評「貽笑國際」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批韓國瑜失禮失格，把國慶演講做為政治攻擊，以不實訊息醜化國家，對內分化誤導社會，對外唱衰台灣、告洋狀。

雲林縣長張麗善對於賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦，尤其面對兩岸與國際局勢，應該以「對話」代替「對立」，如此國防預算也不用一再擴增，反觀立法院長韓國瑜的致詞，說出他對基層民眾的體恤跟了解，「也說出我們的心聲」。