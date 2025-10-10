影／賴清德總統國慶演說 周春米：中央與地方團結

賴清德總統今雙十談話，以「變局中奮起的新台灣」為主題，屏東縣長周春米說，賴總統今在國慶致詞時，也揭櫫六大要努力方向，地方政府也會追隨中央，追隨總統，一起來協力，中央與地方團結。

周春米說，台灣的民主是被大家肯定，也得來不易，要更加珍惜。經濟部分，台灣現在是亞洲四小龍，也超越中國，持續穩定發展，還是會面臨相關挑戰，世界局勢變化、氣候挑戰。

周春米說，今天賴總統在國慶致詞中，也揭櫫六大要努力方向，地方政府會追隨中央、追隨總統的相關指示，一起來協力，中央與地方團結，民間與政府合作，從這次的花蓮救災，可以體會到台灣在官方在民間的偉大力量，也是讓全世界看到台灣，肯定台灣，最感人的力量。