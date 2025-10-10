快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴清德總統國慶演說 周春米：中央與地方團結

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周米說，今賴總統在國慶致詞中，揭櫫六大努力方向，地方政府會追隨中央、追隨總統的相關指示，一起來協力，中央與地方團結。記者劉星君／攝影
屏東縣長周米說，今賴總統在國慶致詞中，揭櫫六大努力方向，地方政府會追隨中央、追隨總統的相關指示，一起來協力，中央與地方團結。記者劉星君／攝影

賴清德總統今雙十談話，以「變局中奮起的新台灣」為主題，屏東縣長周春米說，賴總統今在國慶致詞時，也揭櫫六大要努力方向，地方政府也會追隨中央，追隨總統，一起來協力，中央與地方團結。

周春米說，台灣的民主是被大家肯定，也得來不易，要更加珍惜。經濟部分，台灣現在是亞洲四小龍，也超越中國，持續穩定發展，還是會面臨相關挑戰，世界局勢變化、氣候挑戰。

周春米說，今天賴總統在國慶致詞中，也揭櫫六大要努力方向，地方政府會追隨中央、追隨總統的相關指示，一起來協力，中央與地方團結，民間與政府合作，從這次的花蓮救災，可以體會到台灣在官方在民間的偉大力量，也是讓全世界看到台灣，肯定台灣，最感人的力量。

國慶 周春米 賴清德

延伸閱讀

遞高市早苗親筆信給賴清德 日議員古屋圭司聽完國慶演說提前返日

館長瞎扯要砍賴清德頭！余天怒噴：難怪會被開槍

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

賴清德總統國慶演說 著重和平穩定、未觸及互不隸屬

相關新聞

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

影／賴清德出席國慶酒會 帶2友邦總督邊逛邊吃：每攤都好吃

賴清德總統今晚出席國慶酒會，陪同貝里斯及聖露西亞兩友邦總督在台北賓館邊逛邊吃，他說，每攤都好吃，且他事先請教過外賓的喜好...

影／國慶賴總統文告、韓國瑜致詞 藍綠互批朝野再攻防

賴清德總統今天(10日)以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話，細數上任以來施政成績。不過國民黨立委李彥秀認為，國慶文...

影／賴清德總統國慶演說 周春米：中央與地方團結

賴清德總統今雙十談話，以「變局中奮起的新台灣」為主題，屏東縣長周春米說，賴總統今在國慶致詞時，也揭櫫六大要努力方向，地方...

賴總統國慶演說加速打造「台灣之盾」 外媒：汲取烏克蘭經驗

總統賴清德今天國慶談話指出，國防預算在2030年前要達到GDP的5%，且加速打造「台灣之盾」防空系統；外媒引述學者說法稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。