總統午宴感謝日華懇 監測水位浮標17日抵台展情誼

總統賴清德今天中午宴請日本國會議員祝賀團，祝賀團除對花蓮災情表達深切慰問及捐款外，眾議員佐佐木紀表示，日本國土交通省預計於10月17日將監測水庫水位的浮標設備運抵台灣，展現日本對台灣防災合作的支持。

賴總統中午在總統府設宴接待日華議員懇談會議員慶賀團，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人。總統致詞時首先感謝「日華議員懇談會」國會議員在日本政府高層改組之際，排除困難再次籌組大規模的跨黨派慶賀團來台參與國慶大典，議員們對台灣所展現的真摯情誼令人備感榮耀與溫暖。

總統提到，上個月樺加沙颱風重創花蓮，日本首相石破茂與「日華懇」會長古屋圭司等日本友人，都在第一時間向受災民眾傳達溫暖的關懷，他要代表台灣人民致上最深的感謝。

總統說明，超過半世紀以來，「日華懇」一直是台日友好最堅實的橋梁，古屋圭司率領「日華懇」成員長期在日本國會積極為台灣發聲，並發揮關鍵領導力，促成台日關係各領域深化交流；再次感謝議員們對台灣的支持，期盼在雙方共同努力下，讓台日關係更加穩固。

總統表示，台日是「患難見真情」的好朋友，不僅在天災地變中互相關懷，也是脣齒相依的「命運共同體」，共同面對地緣政治的挑戰。

總統指出，他要感謝日本政府多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，也獲得理念相近國家的響應，包括今年美日峰會、G7外長會議、日本與北約秘書長雙邊會談、日歐盟峰會等，都彰顯維護台海和平穩定及反對片面改變現狀，已是國際社會的高度共識。

總統強調，「日華懇」所建立的台日深厚情誼是提升雙方關係的重要動力，期待「日華懇」的好朋友繼續深化雙方的合作，讓台日友誼更上一層樓；感謝會長古屋圭司每年籌組大規模慶賀團來台，今年也不例外，且古屋會長在活動結束後，就為了日本政局發展返回日本，令人感佩。

眾議員佐佐木紀代表會長古屋圭司致詞時表示，很榮幸再度來台參加國慶典禮，並獲賴總統與蕭副總統設宴款待。他對賴總統在國慶大會演說時，提出深化民主、維繫經濟成長及強化國家體質等戰略留下深刻印象，並對賴總統的「透過實力維護和平」理念，以及呼籲台灣人民團結一致的內容，表達由衷支持。

此外，佐佐木紀也代表日華懇全體成員，對受樺加沙颱風影響的花蓮災情表達深切慰問，並由副團長金子恭之轉交賑災善款名錄予賴總統。

佐佐木紀提到，日本國土交通省預計於10月17日將監測水庫水位的浮標設備運抵台灣，展現日本對台灣防災合作的支持。

佐佐木紀強調，面對中國的施壓與威脅，日本深知台灣外部環境日益嚴峻，絕不能讓「台灣有事」發生。日本將與台灣、美國、澳洲及歐洲等民主夥伴緊密合作，共同守護自由、民主、法治與人權等普世價值。