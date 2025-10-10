賴總統國慶演說加速打造「台灣之盾」 外媒：汲取烏克蘭經驗

總統賴清德今天國慶談話指出，國防預算在2030年前要達到GDP的5%，且加速打造「台灣之盾」防空系統；外媒引述學者說法稱，賴總統國慶談話表明台灣正從烏克蘭戰爭汲取經驗。

賴總統於國慶談話表示，今年底將提出國防特別預算，明年度台灣國防預算，按照北大西洋公約組織（NATO）標準，將超過國內生產毛額（GDP）的3%，並且也會在2030年前，達到GDP的5%，展現守護國家決心。

賴總統提到，國防支出增加並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算，要達成3大目標。

賴總統提及3大目標的第1項，即是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護民眾生命財產安全的防護網。

路透社報導，總統府一名高層官員表示，「台灣之盾」的支出計畫會被納入年底前公布的預算案。

這位不具名官員還說：「我們希望打造更完善且攔截率更高的防空網。」他更提到，美國等國家也在建構類似系統。

彭博（Bloomberg News）報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院高級研究員唐安竹（DrewThompson）表示：「賴總統表明出台灣正從烏克蘭戰爭中汲取經驗。」

他指出：「烏克蘭的空中威脅來自一系列系統：戰機、轟炸機、巡弋飛彈和彈道飛彈，還有各式無人機。」

唐安竹提到：「跟所有現代軍隊一樣，台灣擁有一系列防空系統和飛彈，以應對各種威脅。把這些國造及進口的系統整合成一個綜合防空系統，是為明智之舉。」

中科院日前與美國航太及軍火企業諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp）簽署合作備忘錄，合作開發「整體作戰指揮系統」（IBCS），共同評估國造防空飛彈與美製飛彈在IBCS架構下整合的可行性。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑針對此事說道：「台灣國防的關鍵確實在於如何有效整合這些現有武器。」

「金融時報」（The Financial Times）報導，駐台北的一位外國外交官指稱，賴總統的國慶演說顯然是向美國總統川普（Donald Trump）政府發出信號，表明台灣將增加國防支出。