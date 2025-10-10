蔡英文出席國慶大會 發文勉團結、堅持就會有「台灣一席之地」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中華民國114年國慶典禮今天舉行，邀請前總統陳水扁（左）、蔡英文（中）、前副總統陳建仁（右）等人出席。記者許正宏／攝影
中華民國114年國慶典禮今天舉行，邀請前總統陳水扁（左）、蔡英文（中）、前副總統陳建仁（右）等人出席。記者許正宏／攝影

前總統蔡英文10日上午出席國慶大會，會後她在臉書提及，很認同海外僑胞所展示的訊息：「讓台灣參與，團結會更好」，這句話提醒大家，只要團結、只要堅持、只要積極參與，「世界就會有我們的一席之地」。

蔡英文表示，今天她與跨黨派的領袖們，一起出席今年的國慶大典。每年的這一天，都是向世界展現「民主台灣」、向國人展現「團結台灣」的時刻。

蔡英文提到，過去一年，國際局勢變化萬千，台灣也面臨許多挑戰。她感謝所有台灣人民與政府一起努力，創造了讓國際稱羨的經濟表現，也一步步打造出更堅韌、更進步的台灣。

蔡英文認為，正如賴清德總統在國慶演說中所說，面對變局，不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會、勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，而要更積極進取地向世界前進。一個確定的台灣，將是不確定世界中，一股重要而可靠的穩定力量。

蔡英文指出，她也很認同海外僑胞在紐約時代廣場所展示的訊息：「讓台灣參與，團結會更好」。這句話提醒大家，只要團結、只要堅持、只要積極參與，「世界就會有我們的一席之地」。中華民國加油！台灣加油！

