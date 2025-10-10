快訊

遞高市早苗親筆信給賴清德 日議員古屋圭司聽完國慶演說提前返日

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
日華懇事務局長代行佐佐木紀。記者張文馨／攝影
日華懇事務局長代行佐佐木紀。記者張文馨／攝影

日華議員懇談會會長古屋圭司率日本國會議員祝賀團訪台參加國慶典禮，因自民黨召集幹部會議，在聽完賴清德總統的國慶演說後，已經返日；日華懇事務局長代行佐佐木紀今（10日）下午在結束與賴總統的午餐會後表示，「最近當選自民黨總裁的高市早苗議員對台灣民主進步黨黨主席賴清德閣下的親筆書，也是交給賴清德總統。」

國慶典禮今日上午舉行，賴總統在會中發表「變局中 奮起的新台灣」為題的演說，接著中午宴請日本議員訪團；古屋圭司原定要在會後舉行記者會說明訪台成果，最後是由該訪團副團長金子恭子議員主持。

高市早苗4日贏得日本自民黨總裁選舉，可望成為日本首位女首相。古屋圭司率領28位日本跨黨派參眾議員訪台前，便暗示高市早苗託他帶親筆信給賴總統。

佐佐木紀轉述在午餐會上，日華懇表達對台灣風災的慰問外，最近當選自民黨總裁的高市早苗議員對台灣民主進步黨黨主席賴清德閣下的親筆書，也是交給賴清德總統。

佐佐木紀表示，不清楚信件內容，但他說，自民黨總裁寫給民進黨主席的信件，這不是史上首次，且高市早苗當選總裁時，台灣方面也送過類似祝賀信函。

佐佐木紀表示，中國最近在各領域對台灣施壓，「我們絕不能讓『台灣有事』發生」，日本將與台灣、美國、澳洲及歐洲等民主夥伴緊密合作，台灣、日本、美國、澳洲應更加緊密合作聯繫；日華懇表達對維護台海和平穩定的決心，這與台灣方面一致。

佐佐木紀表示，此行除了與賴總統交流外，也在立法院長韓國瑜主持的另一場午餐會中與台灣立委交流；此外，台積電對熊本的投資代表日台經濟關係及入新時代，日本議員也拜會三三會，交換意見。

日媒報導，日華懇事務局長、前防衛大臣木原稔可望出任高市內閣官房長官，因此缺席此行。

佐佐木紀表示，在出發前，木原稔一直希望能訪問台灣，但其親友最近逝世，不得不放棄訪問台灣的行程，他的了解是沒有特別政治考量或理由。

日本國會議員祝賀團金子恭子。記者張文馨／攝影
日本國會議員祝賀團金子恭子。記者張文馨／攝影

