批賴總統國慶談話通篇違憲兩國論 洪秀柱：模糊中華民國主權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。記者陳正興／攝影
賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。記者陳正興／攝影

賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。國民黨前主席洪秀柱表示「深感遺憾」，通篇除開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文充斥著違憲的「兩國論」思維，把兩岸分割成「兩個國家」，刻意切斷歷史脈絡，模糊了中華民國的法理主權。

洪秀柱表示，中華民國114歲生日快樂。10月10日，是屬於中華民族覺醒的日子。西元1911年的武昌起義，推翻了帝制、創立了亞洲第一個民主共和國「中華民國」。這是民族自強的起點，也是近代中國追求自由、民主、民生的火種。

洪秀柱說，抗戰八年，抵抗的是日本帝國主義的侵略；勝利光復後，政府遷台，兩蔣領導下建設台灣，讓這片土地成為三民主義的模範省、自由中國的典範。「這段歷史，不僅是榮光，更是我們的根」。

洪秀柱指出，今年的國慶講話令人深感遺憾。通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文卻充斥著違憲的兩國論思維，把兩岸分割成「兩個國家」，刻意切斷歷史脈絡，模糊了中華民國的法理主權。

洪秀柱強調，更令人難以接受的是，國慶日為何是10月10日，那是因為這是武昌起義的紀念日，是中華民國誕生的起點。如果一個人高舉「中華民國」的旗號，卻不願正面承認這段歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼他口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？

洪秀柱說，歷史不是包袱，是方向盤。忘本者，無以立國；失根者，難以長存。「我們相信，台灣這幾年的倒退，只是歷史的逆流，而不是終局。當謊言被時間沖淡，真實會重新發光。中華民國存在，不因誰的口舌而增減。她是革命的成果，是抗戰的勝利，是人民的信念，更是我們共同的家。」

洪秀柱總結，「讓我們以信念守護她，以行動延續她。祝中華民國114歲生日快樂！願青天白日，普照大地！」

國慶 賴清德 洪秀柱 中華民國 國民黨 日本 兩國論

