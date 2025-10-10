快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德國慶演說幾沒提政治定位 學者：恐受美方壓力

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，賴清德總統（右）協夫人出席，向遊行隊伍揮旗致意外，賴清德總統特別比出愛心手勢回應。記者陳正興／攝影
國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，賴清德總統（右）協夫人出席，向遊行隊伍揮旗致意外，賴清德總統特別比出愛心手勢回應。記者陳正興／攝影

賴清德總統今日國慶演說在兩岸部分，未提及互不隸屬，而是期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀。政大外交系教授黃奎博分析有2大不確定性，並指這次演說幾乎沒提政治定位，認為受到美國一些壓力，畢竟美中正在協商關稅、川習會，可能向台表達關切。

黃奎博觀察，賴清德總統今年國慶演說有2個不確定性，一是演說強調中共對台安全威脅，而台灣需要透過軍事力量嚇阻中共攻擊，但通篇沒看到試圖用政治方式緩解兩岸緊張，只看得出賴總統鐵了心要用武力嚇阻，但是否經過評估、社會韌性做到何種地步，才足以減少中共對台使用武力，都是不清楚的。

黃奎博說，另一個不確定性則是國防預算要投入很多經費，今年台灣國防預算6470億，約占GDP約2.45％，賴總統說2030年要達GDP的5%，相當於1.3兆的預算，恐排擠其他政策經費。

此外，黃奎博觀察，賴總統今年雖然未提互不隸屬，但仍將對岸稱為中國，講自己仍用台灣，雖然隱晦但仍保留賴總統史觀，這次幾乎沒提政治定位，黃認為「是受美國一些壓力」，畢竟美中正在協商關稅，兩邊領導者有可能會面，可能因此向台灣表達關切。

至於賴總統昨出席國慶晚會，強調沒有台灣，就沒有中華民國，絕對不能夠放棄主權。黃認為，講法隱含賴總統「中國民國1949年到台灣」史觀，指台灣原本自主的一塊地，1949年前總統蔣介石帶著軍隊過來後統治，賴總統才會說中華民國、台灣融為一體，中國民國來台70多年已經落地生根等語。

國慶 美國 賴清德

延伸閱讀

館長瞎扯要砍賴清德頭！余天怒噴：難怪會被開槍

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

賴清德總統國慶演說 著重和平穩定、未觸及互不隸屬

賴清德喊建構台灣之盾 羅智強：有戰備 也要有兩岸互信

相關新聞

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

遞高市早苗親筆信給賴清德 日議員古屋圭司聽完國慶演說提前返日

日華議員懇談會會長古屋圭司率日本國會議員祝賀團訪台參加國慶典禮，因自民黨召集幹部會議，在聽完賴清德總統的國慶演說後，已經...

批賴總統國慶談話通篇違憲兩國論 洪秀柱：模糊中華民國主權

賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。國民黨前主席洪秀柱表示「深感遺憾」，通篇除開頭與結尾勉強提及「中華...

賴清德國慶演說幾沒提政治定位 學者：恐受美方壓力

賴清德總統今日國慶演說在兩岸部分，未提及互不隸屬，而是期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海...

清德總統國慶談話「盡顯幼稚心理」 國民黨：無執政者擔當

賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。國民黨下午發出聲明，表示賴總統談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿...

賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

總統賴清德發表任內第二次國慶演說。學者解析，內容未有「互不隸屬」等用字，對於主權闡述趨於淡化，縮減北京做文章空間；提及聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。