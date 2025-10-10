賴清德國慶演說幾沒提政治定位 學者：恐受美方壓力

賴清德總統今日國慶演說在兩岸部分，未提及互不隸屬，而是期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀。政大外交系教授黃奎博分析有2大不確定性，並指這次演說幾乎沒提政治定位，認為受到美國一些壓力，畢竟美中正在協商關稅、川習會，可能向台表達關切。

黃奎博觀察，賴清德總統今年國慶演說有2個不確定性，一是演說強調中共對台安全威脅，而台灣需要透過軍事力量嚇阻中共攻擊，但通篇沒看到試圖用政治方式緩解兩岸緊張，只看得出賴總統鐵了心要用武力嚇阻，但是否經過評估、社會韌性做到何種地步，才足以減少中共對台使用武力，都是不清楚的。

黃奎博說，另一個不確定性則是國防預算要投入很多經費，今年台灣國防預算6470億，約占GDP約2.45％，賴總統說2030年要達GDP的5%，相當於1.3兆的預算，恐排擠其他政策經費。

此外，黃奎博觀察，賴總統今年雖然未提互不隸屬，但仍將對岸稱為中國，講自己仍用台灣，雖然隱晦但仍保留賴總統史觀，這次幾乎沒提政治定位，黃認為「是受美國一些壓力」，畢竟美中正在協商關稅，兩邊領導者有可能會面，可能因此向台灣表達關切。

至於賴總統昨出席國慶晚會，強調沒有台灣，就沒有中華民國，絕對不能夠放棄主權。黃認為，講法隱含賴總統「中國民國1949年到台灣」史觀，指台灣原本自主的一塊地，1949年前總統蔣介石帶著軍隊過來後統治，賴總統才會說中華民國、台灣融為一體，中國民國來台70多年已經落地生根等語。