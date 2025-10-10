清德總統國慶談話「盡顯幼稚心理」 國民黨：無執政者擔當

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會上午在總統府前舉行，賴清德總統向出席人士揮手致意。記者陳正興／攝影
賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。國民黨下午發出聲明，表示賴總統談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。對於二次世界大戰還是滿滿的「終戰」史觀，完全忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，國民黨表達強烈遺憾，希冀賴總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

國民黨發言人鄧凱勛表示，賴總統在國慶文告中大談經濟成長，但這些冰冷的數字卻與全體國人的感受背道而馳。如同立法院長韓國瑜所指出，全台仍有超過120萬人月薪不到3萬1000元，青年同時面臨低薪，而房價、物價卻節節高升，讓許多年輕人「薪水成長趕不上生活壓力」。賴總統若真要沾沾自喜，應該先讓人民過得有感，而不是對著數據自我陶醉。

鄧凱勛批評，賴總統在兩岸議題上只能「拜託川普、呼籲中國」，拿不出任何具體的辦法。事實是兩岸間的交流與對話停滯，敵意螺旋上升是無庸置疑的事實，賴總統卻仍然沉溺於意識形態的操作，缺乏實際的解方。

鄧凱勛指出，賴總統所謂「沒有台灣就沒有中華民國」的說法，只是在大玩文字遊戲。同樣的道理，如果沒有中華民國的制度與護衛，那台灣也無法持續保持繁榮昌盛，一個國家領導人如果連「中華民國」與「台灣」的關係都要搞對立，只會讓社會大眾更加質疑這些說法的真正用意，賴總統應展現是守護國家憲政體制的高度，而非陷入文字遊戲的表演。

鄧凱勛強調，國慶日是全體國民共同慶賀的日子，不是執政黨自我頌揚的舞台。如果沒有先人當年拋頭顱灑熱血，一棒接一棒的建設台灣，現在的領導人有什麼好自我感覺良好的？人民苦於低薪、通膨與高房價，兩岸風險升高、國際政經情勢未明，賴總統若仍選擇活在口號構築的平行世界，只會讓國家陷入更深的撕裂與焦慮。請賴總統早日回到現實，傾聽民意、團結社會，而不是只要大家幫忙拍手、幫忙營造良好的自我感覺。

國慶 國民黨 賴清德

