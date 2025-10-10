賴總統國慶演說沒提兩岸互不隸屬 國安人士：世界的台灣已是共識

賴清德今天發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去提及中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「世界的台灣」已是台灣社會最大共識；民主台灣與威權中國之間的交集，應是共同「追求和平」。

賴總統國慶演說談及兩岸議題時表示，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前，威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統強調，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

國安人士說，賴總統國慶談話兩岸論述篇幅較去年縮短，一來是展現穩健俐落風格，論述民主台灣在國際上的關鍵地位，並指出民主台灣與威權中國之間的交集，應是共同「追求和平」。二來未提互不隸屬，也意味著「兩岸互不隸屬」、「世界的台灣」早已是台灣社會的最大共識，台灣捍衛和平、面向國際，自信展現民主台灣的主體性。

國安人士指出，賴總統以二戰終戰80周年為始，關鍵字以「和平」為主軸，其中有三大重點。第一，談論民主台灣的關鍵地位，正在於扮演「印太和平穩定的樞紐」。賴總統以二戰歷史為鑑，藉由回顧二戰共同經歷戰爭的苦難、被侵略的傷痛，呼籲汲取教訓，不應該讓悲劇重演。呼應總統一直以來的理念，即「和平無價，戰爭沒有贏家」，勾勒出「兩岸應該追求和平」的核心精神。

第二，國安人士指出，賴總統喊話中國體現大國責任。今年中國持續以「三個八十年」為統戰主軸，藉由法律戰在國際上曲解歷史文件、扭曲台灣國際地位。賴總統喊話中國，停止扭曲二戰歷史文件、放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，最重要的目的，即是盼兩岸能夠「共同維護印太和平穩定」。賴總統以「民主台灣」之姿喊話，也與威權中國做出對比，彰顯「互不隸屬」概念。

國安人士說，第三，台灣將增強實力守護和平。和平必須靠實力，賴總統向全體民眾及國際社會宣示，明年度國防預算，按照北約標準將超過GDP3%，也會以在2030年前，達到GDP5%為目標，並明確點出新的國防預算將達成三大目標。

國安人士表示，去年七大工業國集團（G7）領袖峰會聯合公報重申，維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺，以及澳洲前總理莫里森於「2025台北安全對話」演講指出，若中國控制台灣，所有民主國家無法置身事外，都凸顯「和平」不只是賴總統兩岸論述的核心基礎，同時也是國際社會的最大共識。