雙十國慶 新加坡代表童振源盼台星續合作並肩同行

中央社／ 新加坡10日專電

為慶祝雙十國慶，駐新加坡代表處今天舉辦酒會，駐星代表童振源表示，台星雙邊合作緊密穩健，不論經貿投資、文化交流等領域都相當密切，希望未來台星能「共撐一把小雨傘，無論晴天或雨天，都能並肩同行」。

駐新加坡代表處今天舉辦雙十國慶酒會，吸引各界人士參與，現場也設置台味點心，讓到場民眾感受台灣風情。

駐新加坡代表童振源致詞時表示，2025年適逢新加坡建國60週年，在新加坡的國慶群眾大會上，總理黃循財引用一首台灣歌曲「一支小雨傘」，其中「雨越大，你來照顧我，我來照顧你」的歌詞，描繪了新加坡人民在風雨挑戰中彼此扶持、守望相助的精神。

「今天，我也想借用這句歌詞，形容台灣與新加坡之間那份深厚而獨特的情誼」，童振源指出，新加坡國務資政李顯龍曾公開表示，新加坡是台灣的老朋友，日前當颱風導致台灣花蓮災情時，新加坡政府於第一時間便表達對台灣災民的慰問，這份真摯的關懷，正是老朋友間情誼的具體展現。

童振源表示，他將工作觀察與心得集結成書「新加坡六十年：小國大智慧的故事」，藉此向新加坡的成就致敬，並期盼深化台星交流與理解，共同面對全球經濟與地緣政治的挑戰，以及擴大雙方合作領域創造和平繁榮。

在經貿投資方面，童振源指出，台星雙邊合作緊密穩健，即使在全球經濟放緩下，2024年台灣對新加坡貿易逆勢成長10.7%，其中出口成長13.5%，雙邊貿易總額達435億美元。根據官方數字，新加坡是台灣最大的海外投資目的地之一，2024年台灣對新加坡投資額高達58.1億美元，佔對東協總投資的68%。

「面對全球貿易體系的挑戰，尤其在美國推動對等關稅政策下，全球貿易動能趨緩，新加坡積極倡議與理念相近的夥伴深化合作」，童振源說，台灣不僅有意願，也具備能力與各國攜手加強經貿連結，正積極尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與各方共同因應挑戰。 除經濟合作外，台星在文化交流上也留下許多動人篇章。

童振源說，從去年520迄今，國際各界多次表達支持台海和平穩定的單邊、雙邊及多邊聲明，這些行動展現了國際社會的共識：台海和平穩定攸關全球穩定繁榮；維護台海和平，已成為全球共同責任，台灣政府始終堅持「和平是兩岸唯一選項」。

