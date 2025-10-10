賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

總統賴清德發表任內第二次國慶演說。學者解析，內容未有「互不隸屬」等用字，對於主權闡述趨於淡化，縮減北京做文章空間；提及聯大2758號決議文，這是對於國際支持的呼應。

賴總統去年國慶演說直言「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」；今年則未提及「互不隸屬」等用字，同時在演說內容頻繁地使用台灣一詞，不同於去年多次使用中華民國一詞。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯今天對中央社解析，整篇國慶演說側重於產業與國防，目標閱聽眾為國內民眾與美國；涉及兩岸部分篇幅較少，相較於去年來說，這次對於台海歷史、主權闡述等部分處理趨於低調。

他提到，這篇國慶演說沒有使用「互不隸屬」等用字；不過賴總統已在9日國慶晚會表示「沒有台灣就沒有中華民國、沒有主權就沒有國家」，在先前美國廣播節目中重申「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分」。

曾偉峯推估，這篇國慶演說對於主權闡述趨於淡化，主要原因在於減少給予北京做文章的空間，在去年國慶演說拋出「互不隸屬」後，中共黨媒人民日報立刻發出文章抨擊「新兩國論」，接著是「聯合利劍-2024B」軍事演習。

曾偉峯指出，在國慶這樣的重要場合淡化處理主權闡述，等於縮減北京做文章空間，倘若北京針對國慶晚會發言批評，這將顯得「位階不對」。賴總統不管說什麼，北京恐都不會滿意，不過其不一定找得到大做文章的著力點。

賴總統在國慶演說提及「我們也期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定」。

曾偉峯解析，美國這陣子有挺台論述，例如聯大2758號決議文不涉台等內容，關於台灣議題的真正戰場其實是在國際法與國際組織歷史承認等部分，賴總統在國慶演說提及聯大2758號決議文，主要是強化與美合作，譴責北京試圖改變台海現狀。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，整篇國慶演說不同於去年主軸放在「互不隸屬」；今年更多論述是為了「台灣崛起」鋪陳，包括經貿、投資、勞工以及用「民主台灣」帶出這是團結台灣的基礎等部分。

王宏仁認為，賴總統未在這次國慶演說使用「互不隸屬」等用字，推估原因在於，這是既定事實，不需要一再地強調；另也與整體國際情勢有關，不是顧慮APEC會議「川習會」，而是通盤地去考量，在美中對抗情勢下，不要讓台灣成為一個「突出焦點」。

他提到，賴總統第一次在國慶場合以元首高度提及聯大2758號決議文，釋出要求北京正視中華民國或台灣存在的訊息，這也是對於美國與其他國家議會對於聯大2758號決議文不涉台的支持的呼應，要求北京停止曲解。

賴總統國慶演說提及國防部分約占15%篇幅。王宏仁說，前總統蔡英文任內有一個成就為潛艦國造；賴總統拋出「台灣之盾」（T-Dome），等於宣示將防空部分也納入，明年國防預算將逾國內生產毛額（GDP）3%，賴總統在國慶演說中為資源投入揭示一個方向。