賴總統雙十談話 學者分析「視角清晰」：向大陸爭取更多溝通空間

賴清德總統10日發表國慶談話，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，賴總統上任以來第二場國慶談話，從政治、經濟、社會，到外部整個國際情勢的發展，透過演說「對外說明未來的國家方向以及他的戰略布局」，視角相當清晰，確切展現其總統高度。

在國防預算方面，吳瑟致表示，賴總統的談話一則呼應當前國際情勢、二則符合國家利益。

第一，以台灣周邊國家日本為例，今年國防預算提高、海上巡防支出成長比率，甚至比整體國防預算還多，說明對於中國強權軍力擴張的現實，日本已經採取行動。

台灣是直接面對中國大陸威脅的第一線，賴總統提出國防預算，其實符合目前台灣安全上的客觀需要。且台灣國防預算是依照北約標準進行規劃，顯示並非為增加而增加，而是根據國際情勢作出合理的國防預算規劃。

第二，賴總統在國防預算應用上，提出許多未來發展重點，包括對軍工產業的投入、排除「非紅供應鏈」等，都奠基於強化台灣的自主能力，確實符合國家利益發展戰略。

其中，備受外界關注的「台灣之盾」（T-Dome），強調空防安全的重要性，這已經脫離傳統防衛概念，而是涵蓋全空域安全的全面提升。

吳瑟致認為，「台灣之盾」與以色列「鐵穹防禦系統」相比有一定程度的相似性，尤其台灣面對的中國軍事威脅極為明確，提出「台灣之盾」正是為了有效防禦中國可能的侵略，「這是賴總統為未來國防發展劃下的重要方向」。

在兩岸論述方面，賴總統針對區域和平發展提出明確判斷，呼籲中國不要扭曲二戰後的國際秩序論述、不應錯誤引用國際文件。賴總統也呼籲中國大陸，應為區域和平作出貢獻，並強調「我們都是二戰的受害者」。

吳瑟致解析，這樣的高度，其實是要明確告訴中國大陸政府：彼此都經歷過戰爭的傷痛，應以更正面的態度維繫當前的和平環境，推動國際社會追求和平、反對侵略的共同價值。

吳瑟致認為，這其實也是一種呼籲，希望藉由這樣的論述，讓未來能有更多溝通空間，並跳脫過去總被侷限於政治前提的窠臼，「賴總統提出的方向，其實非常重要」。

吳瑟致表示，今年也是國際形勢非常關鍵的一年，中國刻意操作「抗戰勝利80周年」的議題。對台灣而言，如何因應這樣的歷史節點，對我方國際空間與地位都非常重要。此外，賴總統提到，今年是台灣「解嚴天數超過戒嚴天數」的一年，這是民主發展的重要里程碑。

吳瑟致指出，許多國際關係理論指出——民主國家之間從未爆發重大衝突，相對地，侵略的一方往往以失敗收場，總統也指出這個現象，說明民主體制本身就是維繫和平的重要力量。

他表示，總結來說，賴總統從民主的高度、區域的和諧到兩岸關係，都提出了清晰論述；在國防布局上，也展現明確方向。這些內容在此次國慶演說中，都形成了完整的論述脈絡。

吳瑟致認為，另外值得一提的是，今天國慶演說的內容，也延續了昨天國慶晚會的主軸。昨天賴總統特別強調「主權」—這是最根本、最重要、絕不容犧牲的立場，中華民國正因為立足於台灣，才能展現主權的實質運作。

吳瑟致說，從昨天的主權論述，到今天的和平、民主、區域發展與兩岸政策，賴總統演說展現高度的一致性與延續性。此次國慶演說，他預期將受到國際高度重視，也將對台灣未來的發展產生深遠影響。