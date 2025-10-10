快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦，尤其面對兩岸與國際局勢，應該以「對話」代替「對立」，如此國防預算也不用一再擴增，反觀立法院長韓國瑜的致詞，說出他對基層民眾的體恤跟了解，「也說出我們的心聲」。

張麗善表示，當前人民面臨各種挑戰，包括經濟蕭條、國際情勢困難、極端氣候帶來的災難等，賴總統的國慶演說有遠大的理想跟目標，但與實際情況有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦。

她也提到立法院長韓國瑜的致詞，韓國瑜院長在致詞中說出他對於基層民眾的體恤跟了解，「說出了我們的心聲」，所以不只中央，立法院跟行政院都要共體時艱，齊心協力回應人民的困境，尤其國際情勢緊張、美國高關稅壓力下，許多傳統產業正陷入困境，政府要如何接住民眾，維持社會安全網，安定人心，應該更務實的盤整及了解。

對於賴總統在演說中指出國防預算要在2030年前提高到GDP（國內生產毛額）的5%，張麗善表示，面對兩岸與國際局勢，更應該以「對話」代替「對立」，除可降低戰爭風險，如此國防預算也不必一再擴增，從GDP的3%提高到5%，看似只是幾個百分點的變化，實際上都是人民的納稅錢，如果能夠和平共處，這些預算也可投入人民的身上，推出更多福國利民的政策。

國慶 韓國瑜 張麗善 賴清德 國防預算 戰爭

延伸閱讀

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

影／選情白熱化雲林張家總動員 郝龍斌今赴「張榮味國慶宴」求支持

相關新聞

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

清德總統國慶談話「盡顯幼稚心理」 國民黨：無執政者擔當

賴清德總統今以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶談話。國民黨下午發出聲明，表示賴總統談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿...

賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

總統賴清德發表任內第二次國慶演說。學者解析，內容未有「互不隸屬」等用字，對於主權闡述趨於淡化，縮減北京做文章空間；提及聯...

賴總統國慶演說沒提兩岸互不隸屬 國安人士：世界的台灣已是共識

賴清德今天發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去提及中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「世...

賴總統雙十談話 學者分析「視角清晰」：向大陸爭取更多溝通空間

賴清德總統10日發表國慶談話，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，賴總統上任以來第二場國慶談話，從政治、經濟、社會，...

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。