評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦，尤其面對兩岸與國際局勢，應該以「對話」代替「對立」，如此國防預算也不用一再擴增，反觀立法院長韓國瑜的致詞，說出他對基層民眾的體恤跟了解，「也說出我們的心聲」。

張麗善表示，當前人民面臨各種挑戰，包括經濟蕭條、國際情勢困難、極端氣候帶來的災難等，賴總統的國慶演說有遠大的理想跟目標，但與實際情況有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解民間疾苦。

她也提到立法院長韓國瑜的致詞，韓國瑜院長在致詞中說出他對於基層民眾的體恤跟了解，「說出了我們的心聲」，所以不只中央，立法院跟行政院都要共體時艱，齊心協力回應人民的困境，尤其國際情勢緊張、美國高關稅壓力下，許多傳統產業正陷入困境，政府要如何接住民眾，維持社會安全網，安定人心，應該更務實的盤整及了解。

對於賴總統在演說中指出國防預算要在2030年前提高到GDP（國內生產毛額）的5%，張麗善表示，面對兩岸與國際局勢，更應該以「對話」代替「對立」，除可降低戰爭風險，如此國防預算也不必一再擴增，從GDP的3%提高到5%，看似只是幾個百分點的變化，實際上都是人民的納稅錢，如果能夠和平共處，這些預算也可投入人民的身上，推出更多福國利民的政策。