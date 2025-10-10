快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

駐印尼代表處國慶酒會 點亮101大樓冰雕歡慶雙十

中央社／ 台北10日電

駐印尼代表處7日舉辦114年國慶酒會，印尼政要、使節團、台商等約800人出席。友邦瓜地馬拉駐印尼大使沙爾蓋洛致詞，祝中華民國生日快樂；現場更點亮101大樓造型大型冰雕，讓賓客在印尼也能感受濃濃的台灣味。

雅加達台灣學校學生在酒會中帶來開場表演，全場高唱中華民國與印尼國歌，為活動揭開序幕。

駐印尼代表洪振榮致詞表示：「台灣扮演全球半導體產業鏈關鍵角色，是各國具價值和潛力的經貿夥伴。」

洪振榮說，台灣與印尼在貿易、投資、教育等方面發展關係非常密切。台灣也是印尼第10大貿易夥伴及重要外資來源國，雙邊貿易額去年近110億美元（約新台幣3362億元）。

他指出，在民間交流方面，已有超過32萬名印尼移工與1萬8000名印尼學生在台灣就業與就學，台灣友善的工作與求學環境為印尼在台社群提供良好發展前景與生活保障。

駐印尼代表處也邀請中美洲重要友邦瓜地馬拉駐印尼大使沙爾蓋洛（Maynor Jacobo Cuyún Salguero）致詞。他表示，兩國共享重要價值，包括捍衛民主、堅定尊重人權，致力永續發展。此共享價值引領台灣與瓜地馬拉誠摯互動及交往，讓彼此在諸多重要合作領域進步成長。

雅加達華僑慶典委員會主席譚自強表示，台灣、印尼在觀光、農業與醫療等領域持續深化合作，期待更多的發展。

現場準備台灣特色小吃如鼎泰豐小籠包、日出茶太、幸福堂珍珠奶茶、雪花冰、63茶行烏龍茶，以及台商深耕印尼多年設立的「金色百林莊園」咖啡，並播放「堅韌的台灣」國慶影片，讓與會來賓了解台灣科技、政治及經濟發展，一覽台灣美麗風景，感受台灣多元文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國慶

延伸閱讀

影／高雄雙十騎士節500重機旗海奔馳 希本獻唱鏟子超人

獨派團體台灣國：雙十不是台灣國慶

桃園榮家雙十飆愛國金曲！長輩高唱「中華民國頌」重溫光榮歲月

顏正國雙十冥誕！鋼鐵爸擺滿桌海鮮悼念　淚喊：會照顧你一家人

相關新聞

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

今是114年國慶日大典，賴清德總統稍早以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話後，司儀請國慶大會主席、立法院長韓國瑜接續時，...

賴總統國慶演說未提互不隸屬 學者：不打抗中牌恐因支持率降低

總統賴清德今天發表國慶演說，在兩岸議題上，未觸及互不隸屬，而是重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄...

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解...

黃國昌出席國慶 批民進黨撕裂社會籲總統弭平傷痕

今天是雙十國慶，民眾黨主席黃國昌表示，去年總統賴清德的國慶談話是「團結台灣、共圓夢想」，但很遺憾過去一年，民進黨不是在團...

駐瓜地馬拉大使館國慶酒會 政要雲集展現堅定邦誼

駐瓜地馬拉大使館8日舉辦國慶酒會，瓜國暫代理總統職務之副總統艾蕾拉（KarinHerrera）及瓜國政府官員、駐瓜使節團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。