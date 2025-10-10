駐印尼代表處國慶酒會 點亮101大樓冰雕歡慶雙十

駐印尼代表處7日舉辦114年國慶酒會，印尼政要、使節團、台商等約800人出席。友邦瓜地馬拉駐印尼大使沙爾蓋洛致詞，祝中華民國生日快樂；現場更點亮101大樓造型大型冰雕，讓賓客在印尼也能感受濃濃的台灣味。

雅加達台灣學校學生在酒會中帶來開場表演，全場高唱中華民國與印尼國歌，為活動揭開序幕。

駐印尼代表洪振榮致詞表示：「台灣扮演全球半導體產業鏈關鍵角色，是各國具價值和潛力的經貿夥伴。」

洪振榮說，台灣與印尼在貿易、投資、教育等方面發展關係非常密切。台灣也是印尼第10大貿易夥伴及重要外資來源國，雙邊貿易額去年近110億美元（約新台幣3362億元）。

他指出，在民間交流方面，已有超過32萬名印尼移工與1萬8000名印尼學生在台灣就業與就學，台灣友善的工作與求學環境為印尼在台社群提供良好發展前景與生活保障。

駐印尼代表處也邀請中美洲重要友邦瓜地馬拉駐印尼大使沙爾蓋洛（Maynor Jacobo Cuyún Salguero）致詞。他表示，兩國共享重要價值，包括捍衛民主、堅定尊重人權，致力永續發展。此共享價值引領台灣與瓜地馬拉誠摯互動及交往，讓彼此在諸多重要合作領域進步成長。

雅加達華僑慶典委員會主席譚自強表示，台灣、印尼在觀光、農業與醫療等領域持續深化合作，期待更多的發展。

現場準備台灣特色小吃如鼎泰豐小籠包、日出茶太、幸福堂珍珠奶茶、雪花冰、63茶行烏龍茶，以及台商深耕印尼多年設立的「金色百林莊園」咖啡，並播放「堅韌的台灣」國慶影片，讓與會來賓了解台灣科技、政治及經濟發展，一覽台灣美麗風景，感受台灣多元文化。

