黃國昌出席國慶 批民進黨撕裂社會籲總統弭平傷痕

中央社／ 台北10日電
中華民國114年國慶典禮今天舉行，邀請前總統陳水扁（左一）、民眾黨主席黃國昌（左二）等人出席，前總統蔡英文（右一）上前與眾人握手致意。記者許正宏／攝影
中華民國114年國慶典禮今天舉行，邀請前總統陳水扁（左一）、民眾黨主席黃國昌（左二）等人出席，前總統蔡英文（右一）上前與眾人握手致意。記者許正宏／攝影

今天是雙十國慶，民眾黨主席黃國昌表示，去年總統賴清德的國慶談話是「團結台灣、共圓夢想」，但很遺憾過去一年，民進黨不是在團結台灣，而是追殺政治對手、撕裂社會，呼籲賴總統應弭平傷痕。

國慶大會上午在總統府前廣場舉行，黃國昌上午與立委黃珊珊、陳昭姿、林國成、麥玉珍、劉書彬共同出席國慶大會，並於會前接受媒體訪問。

談及出席國慶大會感想，黃國昌表示，去年賴總統的國慶談話主題是「團結台灣、共圓夢想」，但很遺憾過去一年來，民進黨不是在團結台灣，反而透過發動大惡罷與黨檢媒三位一體，追殺政治上的競爭對手，撕裂社會與國家。

黃國昌說，雖然感到遺憾，但今年民眾黨一樣出席國慶大會，因為今天是國家的生日，不是任何政黨或個人的生日；在國家生日這一天，看到過去一年所發生的事，雖有遺憾但還是有期許。

黃國昌表示，希望賴總統想想，過去民進黨違法濫權、倒行逆施對社會造成的傷害，能採取什麼具體作為來弭平傷痕、降低衝突，相信這是人民所期待，尤其台灣現在正面臨內憂外患，不論是美國政府的高關稅，還是接下來要登場的川習會，都可能衝擊台灣國家利益及經濟民生。

黃國昌表示，若未來要發展人工智慧（AI）產業，不管輝達落腳何處，民進黨政府沒有辦法迴避的根本問題，是發展AI產業的能源要從哪裡來；目前已經出現電力供應不足問題，燃煤電廠更在民眾不知情狀況下火力全開，造成南部鄉親反彈。

黃國昌說，賴總統去年說要「團結台灣，共圓夢想」，但為何過去一年，民進黨政府帶給台灣的只有分裂、對立，甚至是民眾間的不信任。他呼籲，賴總統應採取具體作為弭平這些傷痕，才能真正面臨未來共同挑戰。

黃國昌強調，民眾黨還是會秉持一貫價值，除了前黨主席柯文哲所說「把國家利益放在政黨利益之前」，民眾黨會繼續扮演理性中道的改革角色，一起為台灣人民找出路，並秉持聯合政府理念，與不同黨派、熱愛這塊土地的政治工作者合作。

此外，民眾黨團也透過聲明指出，儘管賴總統執政第一年徹底揚棄「團結台灣、共圓夢想」理念，大罷免更造成社會的分裂與分歧，民眾黨團仍衷心期盼今年賴總統國慶大會所提出的強化豐沛民主力、創新經濟力、均衡照顧力、外交夥伴力、國防堅韌力與公民良善力等6大關鍵力量，不再只是作文與口號大賽上的曇花一現名詞。

民眾黨團強調，面對台灣所面對的巨大挑戰，衷心企盼賴總統虛心聆聽、察納異音，遏止長年來運用網軍、假訊息與司法打擊政敵，摧毀台灣民主韌性的惡質文化，勇敢走出少數政府、真心擁抱所有群眾、調整自身定位，採取具體行動弭平國家傷痕，並請賴總統從今天起做全體台灣人民的總統。

國慶 黃國昌

