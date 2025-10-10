「台灣之盾」預計年底揭曉 國安專家肯定展現防衛韌性

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統10日在國慶演說首度提及要打造「台灣之盾」（T-Dome），並以成千上萬的「鏟子超人」自發前往花蓮救災肯定台灣的社會韌性。府方人士表示，有關台灣之盾的預算、研發期程等細節規畫，預計將於今（2025）年底之前，由國防部向社會大眾做詳細地說明報告。

國防院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，這種整合各種空域的防空系統，就是要確保台灣的空防安全、國家生存；也肯定有了國防與社會韌性整合，才能達到國防、民防、心防三合一，無論面對天災或武力威脅，台灣更有能力防衛自己。

蘇紫雲指出，賴總統的演說重點包括確保台灣民主、與世界的連結、經濟發展、強化自我防衛能力，全都都環環相扣，非常重要。

賴總統提到「台灣之盾」（T-Dome），蘇紫雲解析，使用Dome這個詞彙，就是延伸自以色列的鐵穹，以及美國的金穹。台灣現在面對中國東風15、東風16等彈道飛彈、東風17的高超音速飛彈、大量的長劍巡弋飛彈、無人機，構成新的防空挑戰，

他認為，賴總統以三軍統帥的高度發現這些威脅，並提出解決方案，也就是技術性整合既有的愛國者三型、天弓三型，以及這次國防展出現的強弓飛彈，具有高高空、高空、中低空、超低空的防衛能力，加上中科院推出的雷射防空系統，能確保台灣空防安全、國家生存。

蘇紫雲提及，台灣的國防預算在前總統蔡英文任內開始逐步增加，從占GDP的2.5%，到明年超過3%，並將於2030年前比北約早達成5%。總統還提到，投入國防預算不只基於自我防衛需求，並能帶動經濟成長。

蘇紫雲指出，台灣的許多隱形冠軍，早就參與美國的國防供應鏈，現在將其整合起來，讓國防產業進化為國防經濟，其經濟加乘效果是投入的1.8倍，等於投入100億元能帶動180億元的產值，對於就業、產業升級、技術轉移，都是良性循環。況且總統還提到要導入AI科技，讓防衛更有效率。

蘇紫雲肯定賴總統除了既有的軍事防衛，也高度重視社會韌性；並以大量「鏟子超人」自發投入救災，看到台灣社會的韌性。因為這顯示除了軍事防衛外，民間總體的力量更為龐大，有了國防與社會韌性整合，才能達到國防、民防、心防三合一，無論面對天災或武力威脅，台灣更有能力防衛自己。

