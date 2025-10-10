駐瓜地馬拉大使館國慶酒會 政要雲集展現堅定邦誼

駐瓜地馬拉大使館8日舉辦國慶酒會，瓜國暫代理總統職務之副總統艾蕾拉（KarinHerrera）及瓜國政府官員、駐瓜使節團、智庫、學界、商界、公私協會、媒體人士及僑界領袖等超過550人與會，展現台瓜兩國堅定邦誼。

駐瓜地馬拉大使館發布新聞稿，今年出席國慶酒會除艾蕾拉外，尚包括外交部代理部長拉米雷斯（MaríaLuisa Ramírez）、財政部長曼柯斯（JonathanMenkos）、衛生部長巴諾雅（Joaquín Barnoya）、社發部長品托（Abelardo Pinto）及相關部會次長與局處首長。

另國會第一副議長狄加度（Jorge Romeo CastroDelgado）及20多位國會議員、駐瓜使節團團長教廷大使蒙特西洛（Francisco Montecillo）、貝里斯等國駐使均出席參加。

駐瓜地馬拉大使館8日舉辦國慶酒會，駐瓜國大使張俊菲（左）迎接瓜國暫代理總統職務之副總統艾蕾拉（右）出席。（駐瓜地馬拉大使館提供） 中央社

駐瓜國大使張俊菲致詞表示，台灣堅定捍衛民主、人權、自由，是維護印太與台海和平穩定的力量，當台灣愈安全，世界就愈安全；台灣愈強韌，世界民主防線就愈穩固。此信念獲得友邦與理念相近國家的共同支持，並具體反映在支持台灣國際參與如：世界衛生組織（WHO）、聯合國（UN）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際場域。

張俊菲也指出，面對全球科技轉型，台灣掌握關鍵優勢，生產全球90%以上供應AI伺服器所需晶片，並透過國際合作推動晶片產業鏈全球聯盟，共創半導體產業發展；在總統賴清德「經濟日不落國」願景下，將持續運用台灣的優勢產業，推動經濟成長。

張俊菲也強調，台、瓜建交超過90年，兩國堅定捍衛民主自由體制，在此基礎，成為緊密合作的策略夥伴，並以互惠互利、互信方式推動多項在醫療、社會發展、高科技產業、教育方面的合作計畫，嘉惠瓜國社稷與民眾。

張俊菲說明兩國經貿交流與投資表現，在2024年瓜國對台出口超過1.5億美元（約新台幣46億元），並以糖類及咖啡為主要售台產品。另在台灣政府積極邀請台商土赴瓜國考察投資商機，已陸續獲得食品加工、汽機車零組件、電動交通載具拼裝、清潔用品原物料、香菇種植等產業別的台商業者投資，展現協助瓜國發展經濟的決心。

張俊菲並感謝瓜地馬拉政府長期秉持正義為台灣在國際舞台發聲，成為支持台灣國際參與的重要力量。

國慶酒會現場安排駐瓜技術團設攤展現台瓜技術合作成果，並準備刈包、鹽酥雞、珍珠奶茶、油飯等多樣台式特色小吃，讓在場賓客體驗台灣美食風味，獲得好評。另瓜國「中華民國小學」女學童更演唱台、瓜兩國國歌及台語民謠「丟丟銅仔」與「甜蜜蜜」等經典歌曲，獲得滿堂喝采。

駐瓜地馬拉大使館8日舉辦國慶酒會，會中「中華民國小學」女學童演唱台、瓜兩國國歌及台語民謠，獲得滿堂喝采。（駐瓜地馬拉大使館提供） 中央通訊社

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康