府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中華民國114年國慶典禮今天舉行，國慶慶籌會主委立法院長韓國瑜（圖）致詞。記者許正宏／攝影
中華民國114年國慶典禮今天舉行，國慶慶籌會主委立法院長韓國瑜（圖）致詞。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，遭民進黨批評「貽笑國際」。府方人士也表示，韓國瑜用網路不實消息，在國慶大典上對不同的政黨做政治攻擊，「我們表達遺憾」。

韓國瑜表示，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭，不能再放任黨派之間永無休止惡鬥，並希望對美關稅談判順利，否則這3座「隱形堰塞湖」將影響台灣未來，必須快速將這些隱形堰塞湖改造成一座座護國神山。

韓國瑜也說，過去這一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉，直到現在，因水患風災受創嚴重的中南部鄉下仍艱苦重建，股市雖漲破2萬6000點，但月薪不到3萬1000元的勞工高達120萬人。

韓國瑜表示，更不要說被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會、去中化激化的戰爭機率、意識形態拖累的能源政策、關稅談判犧牲的台灣未來。他比喻，這些無形壓力，雖然看不見，但一旦潰堤就足以讓台灣滅頂的「隱形堰塞湖」。

府方人士表示，今天是國慶大典，為國家慶生，且是面向國際很重要的場合。一個國會議長在國慶大典上，用這種網路上不實的消息，作為演講的內容，蠻令人意外。國慶大典是台灣對國際發聲很重要的典禮，韓國瑜國慶大典上，對不同的政黨做這樣的政治攻擊，「我們表達遺憾」。

國慶

