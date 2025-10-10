快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

台裔波士頓市長吳弭發文祝賀台灣雙十國慶 蔣萬安留言這麼說

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今天是國慶日，台裔的波士頓市市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝，蔣萬安前往留言。圖／北市府提供
今天是國慶日，台裔的波士頓市市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝，蔣萬安前往留言。圖／北市府提供

今天是國慶日，台裔的波士頓市市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝，台北市長蔣萬安特地留言，「台北市非常珍視與波士頓的友誼」，波士頓的慶祝活動真是太精彩了。

蔣萬安去年訪美，在美國拜會姊妹市波士頓市政府及市議會，由吳弭及議長Ruthzee Louijeune 接待，並交流城市治理。

吳弭今在臉書發文，說在中國城雙十大遊行慶祝台灣國慶日真是太棒了。蔣萬安上去臉書留言，「雙十國慶快樂！吳市長，波士頓的慶祝活動真是太精彩了，台北市非常珍視與波士頓的友誼，並誠摯感謝您一直以來對波士頓台灣社群的支持」。

現年40歲的吳弭在2021年11月首度當選，這位台裔民主黨人是波士頓首位亞裔女性市長。波士頓市長選舉11月將舉行決選，波士頓市選舉委員會上月22日宣布，由於挑戰者初選得票未超過門檻、無法晉級決選，現任市長吳弭(Michelle Wu)在決選時沒有對手，將同額競選連任。一般認為吳弭必將成功連任。波士頓上次出現市長同額競選連任是1997年，當時的市長是曼尼諾(Thomas Menino)。

台北市長蔣萬安上午參加市府前廣場升旗活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上午參加市府前廣場升旗活動。記者曾吉松／攝影
今天是國慶日，台裔的波士頓市市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝。圖／北市府提供
今天是國慶日，台裔的波士頓市市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝。圖／北市府提供
今天是國慶日，台裔的波士頓市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝。圖／截取自吳弭臉書
今天是國慶日，台裔的波士頓市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝。圖／截取自吳弭臉書
今天是國慶日，台裔的波士頓市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝。圖／截取自吳弭臉書
今天是國慶日，台裔的波士頓市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝。圖／截取自吳弭臉書

國慶 蔣萬安 波士頓

延伸閱讀

新新併成解約契機！蔣萬安：新壽已消滅、北市啟動收回程序

參加國慶升旗 蔣萬安：要銘記先人創建中華民國付出的努力

影／二寶、三寶都沒來！今年國慶升旗只剩「3寶爸」蔣萬安唱國歌

提供T12選項給輝達 蔣萬安樂觀：只剩下3到4個地主需整合

相關新聞

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

今是114年國慶日大典，賴清德總統稍早以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話後，司儀請國慶大會主席、立法院長韓國瑜接續時，...

賴總統國慶演說未提互不隸屬 學者：不打抗中牌恐因支持率降低

總統賴清德今天發表國慶演說，在兩岸議題上，未觸及互不隸屬，而是重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄...

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解...

黃國昌出席國慶 批民進黨撕裂社會籲總統弭平傷痕

今天是雙十國慶，民眾黨主席黃國昌表示，去年總統賴清德的國慶談話是「團結台灣、共圓夢想」，但很遺憾過去一年，民進黨不是在團...

駐瓜地馬拉大使館國慶酒會 政要雲集展現堅定邦誼

駐瓜地馬拉大使館8日舉辦國慶酒會，瓜國暫代理總統職務之副總統艾蕾拉（KarinHerrera）及瓜國政府官員、駐瓜使節團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。