台裔波士頓市長吳弭發文祝賀台灣雙十國慶 蔣萬安留言這麼說

今天是國慶日，台裔的波士頓市市長Michelle Wu吳弭臉書發文慶祝，台北市長蔣萬安特地留言，「台北市非常珍視與波士頓的友誼」，波士頓的慶祝活動真是太精彩了。

蔣萬安去年訪美，在美國拜會姊妹市波士頓市政府及市議會，由吳弭及議長Ruthzee Louijeune 接待，並交流城市治理。

吳弭今在臉書發文，說在中國城雙十大遊行慶祝台灣國慶日真是太棒了。蔣萬安上去臉書留言，「雙十國慶快樂！吳市長，波士頓的慶祝活動真是太精彩了，台北市非常珍視與波士頓的友誼，並誠摯感謝您一直以來對波士頓台灣社群的支持」。

現年40歲的吳弭在2021年11月首度當選，這位台裔民主黨人是波士頓首位亞裔女性市長。波士頓市長選舉11月將舉行決選，波士頓市選舉委員會上月22日宣布，由於挑戰者初選得票未超過門檻、無法晉級決選，現任市長吳弭(Michelle Wu)在決選時沒有對手，將同額競選連任。一般認為吳弭必將成功連任。波士頓上次出現市長同額競選連任是1997年，當時的市長是曼尼諾(Thomas Menino)。