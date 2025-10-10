張競：賴總統橫空出世「台灣之盾」 國防部恐也摸不著頭腦

賴總統今天在國慶演說中提出要加速打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。不過中華戰略學會資深研究員張競質疑，「台灣之盾」一詞橫空出世，究竟是僅有政治口號，還是已經具備初步理念與全般作戰構想？他提醒，建軍投資不能空口說白話，拿不出真金白銀，將毫無戰略嚇阻效用可言。

賴總統在國慶演說提到：「國防支出的增加，並非漫無目的，透過新的國防預算，要達成三大目標，尤其加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。」

張競指出，他昨天曾提醒，總統國慶文告務必避免碰觸某些忌諱事項，其中便包括「千萬不要東施效顰，照抄他國已經推出之政策理念，甚至是政策標籤或是政治口號。」

他舉例，各國都在蓋圓頂防雨室內體育場館，雖然各個都是叫「巨蛋」，但最後還是最原創之巨蛋被人矚目，其餘山寨仿製巨蛋，對比原創首枚巨蛋必然還是會遜色。又例如猫王只有一個，模仿猫王者遍佈全球，大家只會重視真正原版貓王，山寨照抄版本又有誰會感興趣？

張競說，當然不是完全沒有可能青出於藍更勝於藍，但若是照抄他國既有政策或是軍備系統，宣示要籌建「台灣版XX」或是建立「台O」系統，恐怕又要讓人想起當年賣假勞力士，台灣被人稱為海盜王國難堪年代。

張競警告，放眼天下以「盾」為名之防空系統、武器與儎台不知凡幾，但國防建軍畢竟不是「狗掀門簾只靠一張嘴」的修辭學，沒有真金白銀搭配具體規劃方案，最後必然就會淪為口號。

他指出，針對這種首次浮現之防空系統用詞，既然聲稱要加速打造此項防空系統，顯然就還未成形定案，那麼目前進度如何？究竟是僅有政治口號，還是已經具備初步理念與全般作戰構想，抑或是整體系統規劃架構已經定案，萬事皆備只欠東風，只要能夠獲得預算，整個軍備投資案就可馬上執行？

他分析，在賴總統發佈國慶文告之前，確實是從來沒有任何人聽過「台灣之盾」，甚至是昨天國防部所公佈之「中華民國114年國防報告書」中，亦完全沒有提到過「台灣之盾」。如今「台灣之盾」系統用辭橫空出世，不但民眾會感到極度錯愕，恐怕國防部也會被搞到丈二金剛摸不著頭腦。目前已經送到立法院之明年中央政府總預算案，到底是那些預算額度，係用來支持賴清德總統國慶文告所提到加速打造「台灣之盾」（T-Dome）？

賴總統透過國慶文告，如此高調端出加速打造「台灣之盾」（T-Dome）這道菜，總不會連國防部、行政院與立法院對此案都是完全不知情；整個盤算僅有總統國慶文告撰擬小組知情，這就讓人感覺極度不可思議。

張競強調，國防採購建軍投資絕對不能空口說白話，拿不出真金白銀，最後任何政治支票，必然就會跳票；輕諾必定寡信，光在嘴上亂扯這些名詞，確實是毫無戰略嚇阻效用可言。虛張聲勢空言恫嚇，到最後必然自取其辱。