賴清德總統國慶演說 著重和平穩定、未觸及互不隸屬

賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。

賴清德說，今年是二戰終戰80周年，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。而民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。