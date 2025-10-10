賴清德總統國慶演說 著重和平穩定、未觸及互不隸屬

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。

賴清德說，今年是二戰終戰80周年，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。而民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴清德表示，期待中國體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

今天是雙十國慶，賴清德總統（右二）與夫人吳玫如（右三）、副總統蕭美琴（右一）、立法院長韓國瑜（左二）與夫人李佳芬（左一）一起揮舞國旗，向經過的表演團體致意。記者胡經周／攝影
今天是雙十國慶，賴清德總統（右二）與夫人吳玫如（右三）、副總統蕭美琴（右一）、立法院長韓國瑜（左二）與夫人李佳芬（左一）一起揮舞國旗，向經過的表演團體致意。記者胡經周／攝影

