賴清德喊建構台灣之盾 羅智強：有戰備 也要有兩岸互信

總統賴清德今天發表國慶談話時指出，國防預算在2030年前達到GDP的5%，展現守護國家的決心，而國防預算支出增加要達成加速打造「台灣之盾」。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，該有的軍備要有，和平的投資不可無，國民黨主張兩岸和平，要有戰備，要有兩岸關係跟互信，國民黨執政做得到，為什麼民進黨做不到？

羅智強指出，國民黨要爭取再一次的政黨輪替，就是不希望讓台灣變成下一個烏克蘭。至於賴清德總統昨稱沒有台灣就沒有中華民國，羅智強批評，這邏輯和民進黨秘書長徐國勇腦袋的腦洞一樣荒謬，徐國勇之前說台灣沒有光復，那凱達格蘭大道那間就不是總統府，就是總督府，現在賴又說，先有台灣才有中華民國，不知道他的腦袋邏輯從哪裡長出來的，賴清德不要再說昧於歷史的話，非常對不起國家。

國民黨立委李彥秀表示，相對於去年國慶文告「新兩國論」遊走在兩岸敏感神經的邊緣，今年國慶文告在兩岸關係談話上相對保守，背後府方的考量及國際情勢的變化與壓力值得玩味。賴總統在文告中，花了相當大的篇幅闡述台灣過去一年的經濟表現，卻無提到在美國關稅衝擊下失業率創下一年新高、無薪假人數倍增情形。

李彥秀指出，今年IMD最新世界競爭力排名，台灣經濟表現從26名大幅進步到第10名，企業效能從第6名躍升到第4名，但政府效能與基礎建設部分仍停滯不前，台灣更需要的恐怕還是「政府的執行力」。

李彥秀說，去年國慶演說的主軸是「團結台灣，共圓夢想」。顯然，今年賴清德總統國慶文告格局與願景都不如去年，團結台灣原本是總統最重要的職責，也是台灣面對國內、國際危機最重要的基石，但今天賴總統對「團結」隻字未提，對比行政院持續的「鬥雞風格」，以及即將進入選舉年，未來恐怕也不容樂觀。

李彥秀總結，「喊話有餘，擘畫不足」、「吹捧有餘，願景不足」，可惜賴總統又一次錯失了提出願景、團結台灣、擘畫國政的重要機會。