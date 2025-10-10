國慶演說謝鏟子超人 賴總統提台灣51次、中華民國2次

快訊

中央社／ 台北10日電
賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天發表國慶演說，在兩岸議題上，重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀等，未觸及互不隸屬。記者胡經周／攝影

總統賴清德今天發表國慶演說，他特別提及海外僑胞在聯合國大會期間募資，讓紐約時代廣場亮起「讓台灣參與」的廣告，以及前往花蓮光復救災的「鏟子超人」，兩個畫面讓人感動。他未來將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天。

賴總統以「變局中 奮起的新台灣」為題，在114年國慶大會發表任內第2次「國慶演說」。他以「今天是中華民國國慶」開場，以「台灣加油！中華民國加油！中華民國台灣加油」作為結尾。全文4450字講稿中，提到51次台灣、2次中華民國、2次中華民國台灣。

2024年賴總統上任第1次國慶大會以「團結台灣，共圓夢想」為題發表演說，在約20分鐘的演說，總統提及44次台灣、8次中華民國、2次中華民國台灣。

上午演說中，賴總統感性訴求，提到上個月有兩個畫面，非常令人感動。一個是聯合國大會在美國紐約召開，許多海外僑胞自主集資、發動募款，讓紐約時代廣場再度亮起「讓台灣參與」、「團結會更好」的廣告，感動世界各國往來的民眾。

另一個是發生花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情後，成千上萬穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去馳援，只為讓花蓮受災鄉親早日恢復正常生活的「鏟子超人」。

賴總統表示，每一位「鏟子超人」鏟出的不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園，也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。更證明台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心守護自己的家園。

他邀請現場與會者一起感謝全國各行各業的救災超人、外國民眾，也感謝軍警消、中央和地方投入救災工作的員工們。他表示，這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得「台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！」

賴總統表示，他未來將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天。

國慶 賴清德

