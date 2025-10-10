民眾黨：盼今年總統國慶文告不再是作文大賽的名詞

賴清德總統今上午出席114年國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。民眾黨立院黨團表示，去年賴總統國慶文告是「團結台灣」，非但看不見言出必行，反倒帶頭製造社會最高張的對立；盼今年賴總統提出的內容，不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞。

民眾黨團表示，民眾黨主席黃國昌今率領五位立委黃珊珊、陳昭姿、林國成、麥玉珍、劉書彬出席國慶大典，秉持著將國家利益放在政黨利益之上的精神，在這一年當中持續堅持改革理念、推動各項民生重要法案，努力在執政黨發動的大惡罷與司法追殺當中，穩定政局並修補國家的傷痕。

民眾黨團指出，去年賴清德的國慶文告是「團結台灣，共圓夢想」，很遺憾中華民國的114年，人民非但看不見總統言出必行，致力團結台灣的契機，反倒帶頭製造近年來台灣社會最高張的對立，社會因突如其來的罷免選舉陷負面情緒，正反雙方相互較勁。

民眾黨表示，過去一年，台灣不只陷入內耗，更是外患不斷，要讓美國再次偉大的壓迫性高關稅與政府代表亂無章法的談判結果，讓台灣最堅實的中小企業陷入重重迷霧、被迫休無薪假的勞工愈來愈多；即將登場的川習會，「台灣議題」將如何在中美競合中被定位甚至導引，更需要執政團隊帶領全體國人高度警戒應對應變。

民眾黨質疑，在算力即國力的時代裡，台灣又要如何強化能源韌性，再創舉世矚目的經濟奇蹟？台灣的國防戰略、民主韌性要如何在激烈變動的國際局勢中穩健自立，都是台灣人民熱切盼望能在總統國慶文告中得到的依循與指針。

民眾黨表示，儘管賴總統執政的第一年，「團結台灣」被徹底揚棄變成口號，「共圓夢想」更因為大罷免造成社會的分裂與分歧更甚，民眾黨仍衷心期盼，今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞，盼看到總統展現高度和格局，整合上述實力、團結各方力量，誠懇且努力地帶領國家走出政治惡鬥。

民眾黨團指出，面對台灣所面對的巨大挑戰，更衷心企盼賴清德總統虛心聆聽、察納異音，遏止長年來運用網軍、假訊息與司法打擊政敵，摧毀台灣民主韌性的惡質文化，勇敢走出少數政府、真心擁抱所有群眾、調整自身定位，採取具體行動弭平國家傷痕，「請賴清德總統從今天起，做全體台灣人民的總統。」