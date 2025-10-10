快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

民眾黨：盼今年總統國慶文告不再是作文大賽的名詞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統今上午出席114年國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。記者陳正興／攝影
賴清德總統今上午出席114年國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。記者陳正興／攝影

賴清德總統今上午出席114年國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。民眾黨立院黨團表示，去年賴總統國慶文告是「團結台灣」，非但看不見言出必行，反倒帶頭製造社會最高張的對立；盼今年賴總統提出的內容，不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞。

民眾黨團表示，民眾黨主席黃國昌今率領五位立委黃珊珊、陳昭姿、林國成、麥玉珍、劉書彬出席國慶大典，秉持著將國家利益放在政黨利益之上的精神，在這一年當中持續堅持改革理念、推動各項民生重要法案，努力在執政黨發動的大惡罷與司法追殺當中，穩定政局並修補國家的傷痕。

民眾黨團指出，去年賴清德的國慶文告是「團結台灣，共圓夢想」，很遺憾中華民國的114年，人民非但看不見總統言出必行，致力團結台灣的契機，反倒帶頭製造近年來台灣社會最高張的對立，社會因突如其來的罷免選舉陷負面情緒，正反雙方相互較勁。

民眾黨表示，過去一年，台灣不只陷入內耗，更是外患不斷，要讓美國再次偉大的壓迫性高關稅與政府代表亂無章法的談判結果，讓台灣最堅實的中小企業陷入重重迷霧、被迫休無薪假的勞工愈來愈多；即將登場的川習會，「台灣議題」將如何在中美競合中被定位甚至導引，更需要執政團隊帶領全體國人高度警戒應對應變。

民眾黨質疑，在算力即國力的時代裡，台灣又要如何強化能源韌性，再創舉世矚目的經濟奇蹟？台灣的國防戰略、民主韌性要如何在激烈變動的國際局勢中穩健自立，都是台灣人民熱切盼望能在總統國慶文告中得到的依循與指針。

民眾黨表示，儘管賴總統執政的第一年，「團結台灣」被徹底揚棄變成口號，「共圓夢想」更因為大罷免造成社會的分裂與分歧更甚，民眾黨仍衷心期盼，今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞，盼看到總統展現高度和格局，整合上述實力、團結各方力量，誠懇且努力地帶領國家走出政治惡鬥。

民眾黨團指出，面對台灣所面對的巨大挑戰，更衷心企盼賴清德總統虛心聆聽、察納異音，遏止長年來運用網軍、假訊息與司法打擊政敵，摧毀台灣民主韌性的惡質文化，勇敢走出少數政府、真心擁抱所有群眾、調整自身定位，採取具體行動弭平國家傷痕，「請賴清德總統從今天起，做全體台灣人民的總統。」

國慶

延伸閱讀

蔡英文：如賴清德所言 台灣將是不確定世界中可靠力量

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

賴清德稱沒台灣就沒中華民國 朱立倫：民進黨把中國2字讓給對岸

相關新聞

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

立法院長韓國瑜今天在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，...

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

今是114年國慶日大典，賴清德總統稍早以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話後，司儀請國慶大會主席、立法院長韓國瑜接續時，...

賴總統國慶演說未提互不隸屬 學者：不打抗中牌恐因支持率降低

總統賴清德今天發表國慶演說，在兩岸議題上，未觸及互不隸屬，而是重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄...

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

雲林縣長張麗善今對賴清德總統國慶演說表示，賴總統的演說有遠大的理想跟目標，但與實際有落差，在華麗辭藻下，希望總統務實了解...

黃國昌出席國慶 批民進黨撕裂社會籲總統弭平傷痕

今天是雙十國慶，民眾黨主席黃國昌表示，去年總統賴清德的國慶談話是「團結台灣、共圓夢想」，但很遺憾過去一年，民進黨不是在團...

駐瓜地馬拉大使館國慶酒會 政要雲集展現堅定邦誼

駐瓜地馬拉大使館8日舉辦國慶酒會，瓜國暫代理總統職務之副總統艾蕾拉（KarinHerrera）及瓜國政府官員、駐瓜使節團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。