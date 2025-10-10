賴總統國慶文告提「實力換和平」 蕭旭岑：放棄兩岸和解

賴清德總統今在國慶大會中，以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話。針對賴總統的國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總統絕口不提兩岸條例，也不提兩岸交流，通篇都強調「以實力換取和平」，這是放棄兩岸和解路線，採取「直衝對撞」的軍事對抗路線，這是危險的訊號，讓人對未來感到悲觀。

蕭旭岑表示，賴清德通篇用「中國」稱呼對岸，上任以來從未使用過「中國大陸」或「大陸」的稱謂，還是延續「新兩國論」的路線，要讓兩岸逐漸走到沒有迴旋空間。呼籲賴總統，只有回歸中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」的規定，揚棄錯誤的「新兩國論」，才能團結所有國人，確保兩岸和平。

蕭旭岑肯定賴總統花了很多篇幅談台灣的內政問題，包括增大投資、國際合作、深耕產業，以及對年輕人、長者的補助政策等，這才是總統應該有的正業。可惜的是，賴總統這些內政的宣示，卻建構在與對岸展開軍事對決的基礎上，顯得非常脆弱而危險，也凸顯賴政府還是將意識形態擺在人民福祉之前。

蕭旭岑質疑，所謂加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，以及在2030年前達到國防支出占GDP的5%，這對台灣整體國防與經貿安全的影響，有沒有具體評估？有沒有向立法院提出合理的預算報告？最重要的是，花了好幾千億建構所謂的國防、「韌性」社會，有讓台灣更安全嗎？

蕭旭岑指出，中華民國總統最重要的職責，是確保兩岸和平、台灣安全，這必須要透過遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例，與中國大陸在共同政治基礎上，達成和平方式解決彼此分歧的目標。放棄兩岸和解，只強調軍事擴張的中華民國總統，通常只會適得其反，讓台灣更危險，更台灣人更沒有尊嚴。

蕭旭岑批，賴總統在國慶晚會中「沒有台灣就沒有中華民國」言論，是邏輯錯誤的說法，應該是「沒有中華民國就沒有安定的台灣、澎湖、金門、馬祖」。「沒有台灣就沒有中華民國」就好像說「沒有台中、台南就沒有台灣」，是本末倒置，也錯誤混淆地名與國名的差異，無助於團結國人，只會製造更多紛擾。

蕭旭岑指出，遺憾賴總統在國慶談話中，再提「終戰」的錯誤史觀，這樣媚日、蔑視台灣的說法，不該從總統口中提出。他質疑賴總統在國慶前，為了討好美國總統川普，一連串諸如「諾貝爾和平獎」、「讓美國再次偉大」的說法，不倫不類，有失中華民國總統格調，這麼跪美舔美，台積電都奉送出去，這已經讓賴總統一再吹噓的「守護主權」之說破功。