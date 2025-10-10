賴總統國慶演說未提互不隸屬 學者：不打抗中牌恐因支持率降低

總統賴清德今天發表國慶演說，在兩岸議題上，未觸及互不隸屬，而是重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄武力改變台海現狀。學者分析，今年國慶演講看似鋪陳中國和國際因素的干擾，事實上是基於內政考量而作的演講內容，且不打抗中保台策略，推測是因賴清德總統支持度下降。

賴總統國慶演說在兩岸議題上，提及二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

賴總統說，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統表示，期待中國體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

文化大學政治系教授鄭子真認為，今年國慶重點有三，第一，強調民主重要性，但減少中國干擾因素，不打抗中保台的策略，推測是因近來內政紛擾、賴清德總統支持率降低。

鄭子真指出，其二是美國最近對台態度搖擺，因此演說必須強調與其他國際合作重要性，尤其在AI、創新產業、護國神山等經濟的重要性。

鄭子真說，最後對於中國因素，提出國防預算的增加，並強化防衛強韌的概念，呼籲未來國會議案審查時，在野黨能夠基於民意不要阻撓。簡言之，這次國慶演講，看似鋪陳中國和國際因素干擾，但事實上是基於內政上考量而作的演講內容。