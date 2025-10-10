快訊

賴總統國慶文告稱打造「台灣之盾」 藍委：國家級脫口秀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統發表國慶演說。記者陳正興／攝影
賴清德總統發表國慶演說。記者陳正興／攝影

114年國慶大會今登場，約接近中午時閉幕，賴清德總統發表國慶文告，其內容令國民黨立委許宇甄批，賴總統的國慶演說根本是「國家級脫口秀」，願景與現實背道而馳。

許宇甄表示，賴總統今年國慶演說中高喊「變局中奮起的新台灣」，自詡為帶領台灣打造「護國群山」與「AI新十大建設」。然而，從產業根基、區域和平到能源穩定三大面向檢視，這場演說更像是一場包裝華麗卻脫離現實的「國家級脫口秀」，其政策方向與實際施政結果背道而馳，既未回應民眾的焦慮，也暴露民進黨政府治國的浮誇與偏差。

許宇甄說，賴總統說要「打造護國群山」，但賴政府卻高調宣稱要在美國複製建立台灣的科學園區，號稱「政府與政府的合作」，實際上就是要將關鍵產能、技術與人才送往美國，替美國打成「護美神山」。當半導體核心企業被迫將研發或生產基地遷移海外，台灣本土供應鏈的完整性就會被侵蝕。這不僅削弱了我國的產業韌性，更讓勞工與中小企業被排除在國家經濟利益之外。

許宇甄指出，賴總統在演說中警告「威權主義擴張」，宣示將國防預算提高至GDP 5%，打造「台灣之盾」。然而，當政府以和平靠實力為藉口，不斷擴張軍備，卻不編軍人加薪預算。為了討好美國，要將「矽盾」拱手相送。大陸的威脅固然不容忽視，但台灣安全的真正基礎在於降低誤判風險、維持兩岸溝通機制。如今賴政府卻切斷兩岸對話，兩岸緊張關係持續升溫，區域風險上升，以強化韌性社會進行包裝，使全民進入準備戰狀態，這並非最佳的治國策略。

許宇甄斥，賴總統在講台上描繪智慧島願景，以AI算力、量子科技、半導體產業為榮，卻不願面對供電不穩與錯誤能源政策，這顆台灣經濟發展最大的不定時炸彈，理想與現實完全脫節。這些高耗能產業，需要的是穩定且具競爭力的電力若無穩定電力作支撐，AI算力、半導體產能根本是空中樓閣。

許宇甄質疑，核能是全球公認穩定、低碳且成本合理的電力來源。日本、韓國、法國、美國都在重啟或擴建核電廠，唯獨台灣執意關核、靠燃氣。結果是企業飽受電價上漲、限電陰影與供電不穩困擾，綠能又被特定財團壟斷成為新利益鏈。賴政府以「非核家園」為信仰，卻犧牲了產業競爭力與民生用電安全，經濟要如何繼續成長？

許宇甄強調，賴總統的國慶演說充滿豪言壯語，但卻欠缺誠實面對現實的勇氣。台灣的經濟要成長，靠的不是口號，而是產業紮根於本土；區域要和平，需理性處理兩岸與國際關係；電力要穩定，必須以科學而非意識形態為依據。真正的「奮起台灣」，不是在變局中自我催眠，而是能在現實中看清方向。真正的領導者，應該實踐政策，帶領人民走出黑暗，讓人民看見希望，而非在國慶日上，演出一場自我陶醉的國家級政治脫口秀。

國慶

