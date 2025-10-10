快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

蔡英文：如賴清德所言 台灣將是不確定世界中可靠力量

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是中華民國114年國慶，前總統蔡英文上午出席總統府前國慶大典。記者許正宏／攝影
今天是中華民國114年國慶，前總統蔡英文上午出席總統府前國慶大典。記者許正宏／攝影

今天是中華民國114年國慶，前總統蔡英文上午出席總統府前國慶大典。蔡英文稍早在臉書表示，正如賴清德總統在國慶演說中所說，「面對變局，我們不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會、勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，而要更積極進取地向世界前進。一個確定的台灣，將是不確定世界中，一股重要而可靠的穩定力量。」

蔡英文表示，她與跨黨派的領袖們，一起出席今年的國慶大典。每年的這一天，都是我們向世界展現「民主台灣」、向國人展現「團結台灣」的時刻。

蔡英文說，過去的一年，國際局勢變化萬千，台灣也面臨許多挑戰。她要感謝所有台灣人民與政府一起努力，創造了讓國際稱羨的經濟表現，也一步步打造出更堅韌、更進步的台灣。

蔡英文表示，正如賴清德總統在國慶演說中所說，面對變局，我們不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會、勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，而要更積極進取地向世界前進。一個確定的台灣，將是不確定世界中，一股重要而可靠的穩定力量。

蔡英文表示，她也很認同海外僑胞在紐約時代廣場所展示的訊息：「讓台灣參與，團結會更好」。這句話提醒我們，只要團結、只要堅持、只要積極參與，世界就會有我們的一席之地。「中華民國加油！台灣加油！」

國慶

延伸閱讀

慶籌後突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

賴清德稱沒台灣就沒中華民國 朱立倫：民進黨把中國2字讓給對岸

影／國慶晚會致詞 賴清德：沒有台灣就沒有中華民國

相關新聞

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

今是114年國慶日大典，賴清德總統稍早以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話後，司儀請國慶大會主席、立法院長韓國瑜接續時，...

賴總統國慶演說未提互不隸屬 學者：不打抗中牌恐因支持率降低

總統賴清德今天發表國慶演說，在兩岸議題上，未觸及互不隸屬，而是重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄...

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

今天是中華民國114年國慶，賴清德總統上午發表國慶演說，台北市議員游淑慧指出，賴清德今天提到中華民國2次、提到台灣51次...

國慶演說謝鏟子超人 賴總統提台灣51次、中華民國2次

總統賴清德今天發表國慶演說，他特別提及海外僑胞在聯合國大會期間募資，讓紐約時代廣場亮起「讓台灣參與」的廣告，以及前往花蓮...

民眾黨：盼今年總統國慶文告不再是作文大賽的名詞

賴清德總統今上午出席114年國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。民眾黨立院黨團表示，去年賴總統國慶文告是「團...

賴總統國慶文告提「實力換和平」 蕭旭岑：放棄兩岸和解

賴清德總統今在國慶大會中，以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話。針對賴總統的國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。