總統提國防特別預算3目標 知情人士揭對內對外戰略

總統賴清德今天發表國慶演說提及國防特別預算達成3大目標，知情人士今天表示，總統設立新階段的國防發展目標，對內從國防自主、強化戰力、厚植國防軍工產業實力，對外與國際友盟國家合作，拉出一條自由民主防線，展現台灣以實力護和平的戰略自信。

知情人士今天表示，總統點出民主台灣是印太和平穩定的樞紐，因此做為國際社會負責任一員，台灣必須增強實力，以維持並守護台海和平穩定現狀。同時再次宣示，明年度國防預算將按照北約標準，提高超過GDP 3%；並會在2030年前，達到GDP 5%，且首次具體論述「國防特別預算」要達成的3大目標。

第一，首度亮相的「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。第二，加強引進、結合高科技及AI人工智慧技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略嚇阻效能。

第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力、深化本土供應鏈、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

該人士表示，總統的3大目標，對內從強化國防自主、提升不對稱戰力、厚植國防軍工產業，對外則要與理念相近國家合作，拉出一條捍衛自由民主的和平防線，在地緣政治變動的局勢下，展現台灣的戰略自信。

知情人士指出，國防預算不單牽涉國家安全，在國防預算基礎之上，也將帶動國防、軍工產業發展，進而擴大內需，國防預算也可視為經濟預算。總統提國防預算，第3個目標即為持續投資國防創新科技，厚植國防與軍工產業實力。

該人士說，透過本土研發、設計、生產、製造，深化本土供應鏈，帶動與加速基礎工業升級轉型，進而延伸讓年輕世代擁有更多機會投入創新與高科技AI技術研發領域，可以說國防特別預算背後更有賴總統的經濟戰略佈局。

知情人士說，總統拋出國防特別預算與台灣之盾有脈絡可循，並非突然。早在國慶前一天，對外，賴政府預先布局鋪排投書國際媒體。美國學術期刊「外交事務」刊出國安會副秘書長林飛帆投書專文，內文借鏡烏克蘭、芬蘭、以色列等國在全社會防衛經驗，指和平不能靠綏靖主義維持，並向國際社會說明台灣現行強化防衛韌性策略，呼籲民主國家積極合作。這與總統國慶談話「實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」、「全民參與，自助助人」不謀而合。

投書中特別提及，賴總統成立全社會防衛韌性委員會與國際民主夥伴交流經驗，7月舉行大規模演習，知情人士表示，凸顯防衛觀念的根本轉變，台灣已從「純軍事防禦」邁向「社會整體存續」的新階段。目標不僅是抵抗侵略，更要在壓力下維持民主運作、經濟穩定與制度連續性，削弱北京在灰色地帶與混合戰領域的滲透手段。

對內，國防部公布新版「國防報告書」，知情人士說，首次提到去年成立的「國防創新小組」（DIO），聚焦無人系統、反制無人系統、AI應用等，未來將持續結合AI新興科技，應用導入於軍事領域。

該人士提及，國防部DIO以創新科技及現貨裝備，消減「形式主義」部隊管理，強韌後勤管理、深化全民國防、穩固國防人力及強化督察效能，以厚植整體國防戰力，與賴總統強調的結合高科技及AI技術、建構智慧化防禦作戰體系，並持續投資國防創新科技也相互呼應。

知情人士說，從國際投書到國防部公布「國防報告書」的雙重鋪陳，最後，總統宣示國防特別預算及要達成的3大目標，面向全體國人及國際社會進行表達台灣明確立場，可見賴政府自信、穩健、負責任的溝通戰略。