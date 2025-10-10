快訊

114年國慶大典 雷虎衝場劃下完美句點

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
雙十國慶大典在總統府前舉行，表演活動最後由雷虎小組衝場劃下完美句點。記者邱德祥／攝影
雙十國慶大典在總統府前舉行，表演活動最後由雷虎小組衝場劃下完美句點。記者邱德祥／攝影

雙十國慶大典在總統府前舉行，典禮一早由陸軍航特部CH-47吊掛國旗進場揭開序幕，表演活動最後由雷虎小組衝場劃下完美句點。

【中央社／台北10日電】

國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，主題表演的最後壓軸，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以5機編隊施放彩煙飛越總統府上方，為中華民國114歲獻上空中祝賀，為國慶大會劃下完美句點，這也是雷虎小組換裝國造勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相。

今年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段。國慶大會在上午11時許，總統賴清德發表完國慶演說，高喊「台灣加油，中華民國加油，中華民國台灣加油」後，進入主題表演階段。

首先由新北市警察局騎警隊8匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，2025德國萊茵魯爾世大運代表團、成都世運代表團、世界次青少棒錦標賽冠軍台中市立中山國中棒球隊、威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍台北市立東園國小少棒隊選手，搭乘英雄車隊進場，於主席台前致意。

隨後，美和科技大學熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹凌空 樂儀忠誠」為主題演出，「熊鷹」象徵勇敢、堅韌與傳承。客委會節目「台灣細妹．放勢行」跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性；屏東原鄉部落青年會與娜麓灣樂舞劇團以排灣族拉瓦爾群儀式為靈感，透過「卸下武器」、煙祭與除穢等象徵行為，劇場化呈現和平、共生與信任。

表演尾聲由桃園市啟英高中與桃園市政府教育局春暉志工跨世代同台登場，以「PEACE／TOGETHERNESS／LOVE」為核心，結合民間傳統舞段、在地Hip-Hop與改編戰舞演出。

最後的壓軸，則由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以5機編隊施放彩煙飛越總統府上方，為中華民國114歲獻上空中祝賀，為國慶大會劃下完美句點。

值得注意的是，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相，雷虎小組自民國77年以來，都是以AT-3機型展演，今年8月5日，雷虎小組正式換裝國機國造代表作AJT「勇鷹」高教機，宣告雷虎小組進入全新的世代。

雙十國慶大典在總統府前舉行，典禮一早由陸軍航特部CH-47吊掛國旗進場揭開序幕。記者邱德祥／攝影
今天是雙十國慶大典，典禮一早由陸軍航特部CH-47吊掛國旗進場揭開序幕。記者邱德祥／攝影
國慶

