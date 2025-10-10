嘉義市長選舉藍白未整合 國慶升旗張啟楷搶攻眷村票源

今天雙十國慶，嘉市副市長林瑞彥一早連趕眷村經國新城與精忠新城參加升旗典禮，與眷村居民慶祝國家生日，過去眷村被視為國民黨鐵票倉，不過隨著政治情勢與世代變遷，眷村政治傾向不若以往集中藍營。升旗典禮現場有「市長選舉味」，成為藍白政治人物爭相曝光的舞台。

民進黨中央選對會拍板，由現任立委王美惠代表角逐嘉義市長；藍白合作陷入僵局，地方選情呈現三強對峙態勢。值得注意的是，民眾黨不分區立委張啓楷捨棄在台北參加中央國慶典禮的行程，特地返鄉出席眷村的升旗典禮，主動向眷村居民致意、搏感情。

張啓楷與有意選競選市長的國民黨市議員陳家平、鄭光宏等人並肩出席典禮，現場互動熱絡。他致詞時表示，看到青天白日滿地紅的國旗冉冉升起，感動得幾乎落淚，並向一生奉獻給中華民國的榮民榮眷表達敬意與感謝。他強調，將持續為退休軍警人員爭取合理福利，並祝福中華民國生日快樂。

現場未見國民黨不分區立委出席，反而出現民眾黨地方幹部的身影，引起關注。張啓楷在台下與藍營議員及眷村民眾互動頻繁，地方政治觀察人士認為，他正積極經營地方人脈、